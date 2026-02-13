ASSE : les Verts chutent de deux places avant leur match à Guingamp !

Les premiers résultats de la 23e journée de Ligue 2 ont été défavorables à l’ASSE ce vendredi soir.
Revenue à la 4e place de la Ligue 2 le week-end dernier après sa victoire contre Montpellier (1-0), pour la première de Philippe Montanier sur le banc, l’ASSE n’est plus que 6e avant son déplacement de samedi sopir à Guingamp. En effet, contrairement aux dernières journées, ses concurrents directs ont fauit le plein de points ce vendredi.
Le Red Star et Dunkerque ont gagné
A Bauer, le Red Star a renoué avec la victoire en dominant Nancy (2-1) grâce à des buts de Escartin et Khaoui. Et Dunkerque s’est imposé à Amiens (4-1) avec un doublé de Sekongo et des buts de Robinet et Kanté. A noter la défaite de Pau contre Boulogne-sur-Mer (1-2), celle de Clermont face à Rodez (1-2), et le match nul entre Laval et Annecy (2-2).
⏹️ 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞
Portés par leurs supporters, les Dunkerquois renouent avec la victoire en trouvant le chemin des filets à 4️⃣ reprises ! 💪
Bravo les gars ! 👏
1️⃣-4️⃣ | 90+8'