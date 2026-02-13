À LA UNE DU 13 FéV 2026
[22:40]Equipe de France : des tensions à venir entre la FFF et le Real Madrid autour de Kylian Mbappé ?
[22:20]ASSE : les Verts chutent de deux places avant leur match à Guingamp !
[22:00]Stade Rennais – PSG : Luis Enrique répond au coup de gueule de Dembélé
[21:40]Stade Rennais – PSG : Samba fait passer un message à Beye, Dembélé tire la sonnette d’alarme
[21:20]PSG : les tops et les flops de la défaite à Rennes
[20:56]Stade Rennais  : les recalés d’Habib Beye tiennent déjà leur revanche, ils ont fait chuter le PSG !
[20:30]OM : Tottenham a un plan improbable avec Igor Tudor, De Zerbi et Pochettino en salle d’attente !
[20:00]ASSE Mercato : un club déploie le tapis rouge à Eirik Horneland !
[19:30]OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes
[19:00]Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !
ASSE : les Verts chutent de deux places avant leur match à Guingamp !

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 22:20
💬 Commenter
Les premiers résultats de la 23e journée de Ligue 2 ont été défavorables à l’ASSE ce vendredi soir.

Revenue à la 4e place de la Ligue 2 le week-end dernier après sa victoire contre Montpellier (1-0), pour la première de Philippe Montanier sur le banc, l’ASSE n’est plus que 6e avant son déplacement de samedi sopir à Guingamp. En effet, contrairement aux dernières journées, ses concurrents directs ont fauit le plein de points ce vendredi.

Le Red Star et Dunkerque ont gagné

A Bauer, le Red Star a renoué avec la victoire en dominant Nancy (2-1) grâce à des buts de Escartin et Khaoui. Et Dunkerque s’est imposé à Amiens (4-1) avec un doublé de Sekongo et des buts de Robinet et Kanté. A noter la défaite de Pau contre Boulogne-sur-Mer (1-2), celle de Clermont face à Rodez (1-2), et le match nul entre Laval et Annecy (2-2).

