ASSE : les Verts chutent de deux places avant leur match à Guingamp !

Les premiers résultats de la 23e journée de Ligue 2 ont été défavorables à l’ASSE ce vendredi soir.

Revenue à la 4e place de la Ligue 2 le week-end dernier après sa victoire contre Montpellier (1-0), pour la première de Philippe Montanier sur le banc, l’ASSE n’est plus que 6e avant son déplacement de samedi sopir à Guingamp. En effet, contrairement aux dernières journées, ses concurrents directs ont fauit le plein de points ce vendredi.

Le Red Star et Dunkerque ont gagné

A Bauer, le Red Star a renoué avec la victoire en dominant Nancy (2-1) grâce à des buts de Escartin et Khaoui. Et Dunkerque s’est imposé à Amiens (4-1) avec un doublé de Sekongo et des buts de Robinet et Kanté. A noter la défaite de Pau contre Boulogne-sur-Mer (1-2), celle de Clermont face à Rodez (1-2), et le match nul entre Laval et Annecy (2-2).