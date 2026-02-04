À LA UNE DU 5 FéV 2026
[00:16]Troyes – RC Lens : Sage enrage malgré la qualification et fait une annonce forte sur Sotoca
[00:00]PSG Mercato : Icardi et sa nouvelle bombe ont failli débarquer à la Juventus !
[23:05]Troyes – RC Lens : les notes des Sang et Or, qualifiés pour les quarts de la Coupe de France
[22:30]Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier
[22:00]ASSE Mercato : Ekwah fait passer un message très surprenant aux supporters des Verts
[21:30]AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba
[21:00]Stade Rennais Mercato : après Fofana, Samba et Frankowski, un autre ancien du RC Lens a été visé !
[20:30]OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !
[20:00]Arabie saoudite : Al-Hilal se frotte les mains pour Karim Benzema et répond à la colère de Cristiano Ronaldo
[19:30]ASSE Mercato : un milieu plein d’avenir va rejoindre les Verts… en 2028 !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier

Par Laurent Hess - 4 Fév 2026, 22:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici les résultats des 8es de finale de Coupe de France qui se sont disputés en début de soirée, avec notamment la qualification de l’OL…

L’OL a souffert ce mercredi soir pour arracher son billet pour les ¼ de finales de la Coupe de France. Longtemps tenus en échec par une équipe de Laval courageuse et disciplinée, les Gones se sont finalement imposés 2-0. Ils s’en sont une nouvelle fois remis à Endrick, qui a trouvé la faille à dix minutes de la fin, avant un deuxième but signé Moreira. C’est déjà le 5e but depuis son arrivée à l’OL pour Endrick.

Ça passe pour Toulouse et Lorient

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Dans la confrontation entre clubs de Ligue 1, Lorient a écarté le Paris FC (2-0) grâce à deux buts signés Cadiou et Mbow contre son camp. Les deux matchs entre clubs de L1 et de L2 ont été plus accrochés. Toulouse est venu à bout d’Amiens (1-0) grâce à un but de Gboho. Et la surprise a failli venir de Nice, qui s’est imposé à domicile face à Montpellier (3-2). Les Montpelliérains menaient pourtant 2-1 à l’entame du temps additionnel. C’est Diop qui a inscrit le but de la qualification du Gym à la 98e.

OLAmiens SCLorient FCMontpellier HSCOGC NiceParis FCToulouse FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Amiens SC, Lorient FC, Montpellier HSC, OGC Nice, OL, Paris FC, Toulouse FC