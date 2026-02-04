Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier

Voici les résultats des 8es de finale de Coupe de France qui se sont disputés en début de soirée, avec notamment la qualification de l’OL…
L’OL a souffert ce mercredi soir pour arracher son billet pour les ¼ de finales de la Coupe de France. Longtemps tenus en échec par une équipe de Laval courageuse et disciplinée, les Gones se sont finalement imposés 2-0. Ils s’en sont une nouvelle fois remis à Endrick, qui a trouvé la faille à dix minutes de la fin, avant un deuxième but signé Moreira. C’est déjà le 5e but depuis son arrivée à l’OL pour Endrick.
Ça passe pour Toulouse et Lorient
Dans la confrontation entre clubs de Ligue 1, Lorient a écarté le Paris FC (2-0) grâce à deux buts signés Cadiou et Mbow contre son camp. Les deux matchs entre clubs de L1 et de L2 ont été plus accrochés. Toulouse est venu à bout d’Amiens (1-0) grâce à un but de Gboho. Et la surprise a failli venir de Nice, qui s’est imposé à domicile face à Montpellier (3-2). Les Montpelliérains menaient pourtant 2-1 à l’entame du temps additionnel. C’est Diop qui a inscrit le but de la qualification du Gym à la 98e.
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 💥— Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2026
