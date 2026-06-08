ASSE : Wilfried Nancy futur coach des Verts, info ou intox ?

Kilmer Sports avance sur la succession de Philippe Montanier. Selon plusieurs médias, Wilfried Nancy, déjà pisté par l’ASSE il y a 18 mois, est le grand favori. Et pourtant…

Comme révélé par La voix des Verts en début de semaine dernière, Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, tardait à trancher l’avenir de Philippe Montanier sur le banc stéphanois. Arrivé début février, Montanier avait remarquablement redressé la barre avec des débuts tonitruants (7 victoires, 2 nuls) avant d’échouer finalement dans son opération remontée en L1.

Nancy en « finale » pour rejoindre Lorient

Depuis la défaite à Nice (1-4), KSV s’était contenté d’un coup de fil avec Montanier pour lui demander s’il avait ou non envie de rester. Le technicien avait demandé des garanties pour continuer, mais il est resté sans nouvelles de la direction de l’ASSE et a informé les dirigeants stéphanois qu’il avait pris la décision de ne pas rester à l’ASSE, en début de week-end.

Approché par le FC Nantes, Montanier pourrait rester en France où un club de Ligue 1 le sollicite, lui qui avait programmé la reprise de l’entraînement au 1er juillet, à L’Etrat. Le nom de Wilfried Nancy a refait surface ces dernier jours pour prendre la relève de Montanier à l’ASSE. L’ancien coach de Columbus, champion de MLS il y a 3 ans, avait été approché il y a 18 mois lorsque Kilmer Sports avait décidé de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. Nancy avait refusé la proposition de KSV, qui avait nommé Eirik Horneland. Selon nos informations, le contact n’a pas été rétabli. Nancy, libre depuis son passage catastrophique au Celtic Glasgow l’hiver dernier, est en discussions avec Lorient, qui cible également Alexandre Dujeux, l’ancien coach d’Angers.

L’ASSE en négociations avec un coach étranger

Kilmer Sports étudie une autre piste. Celle-ci est même avancée puisque les discussions ont été engagées il y a plusieurs jours. Il s’agit d’un coach étranger dont l’identité n’a pas filtré à ce jour. KSV espère que les négociations aboutiront rapidement, son intention étant d’officialiser le successeur de Montanier dès ce début de semaine.