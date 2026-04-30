Pour la dernière journée de Ligue 2, dans deux samedis, le match entre l’ASSE et Amiens se tiendra à guichets fermés à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE pourra compter sur un Geoffroy-Guichard incandescent pour la dernière journée de Ligue 2. Et dans le sprint final pour la montée, c’est un énorme signal envoyé par tout un peuple vert. Le club stéphanois a officialisé ce jeudi matin une information très attendue : la rencontre entre l’ASSE et Amiens se jouera à guichets fermés.

Une ferveur exceptionnelle autour des Verts

Les dernières places mises en vente à partir de 9h se sont arrachées en seulement 27 minutes, preuve de l’engouement totalement intact autour de l’ASSE malgré la pression et les récents résultats compliqués. Dans un contexte tendu après les revers contre Bastia et Troyes, les supporters stéphanois ont choisi de répondre présents massivement pour pousser leur équipe jusqu’au bout dans la course à la montée.

Geoffroy-Guichard promet donc une ambiance exceptionnelle pour cette ultime journée de championnat qui pourrait encore faire basculer toute la saison. Même fragilisée sportivement, l’ASSE continue de s’appuyer sur l’une des plus fortes mobilisations populaires du football français. Le message envoyé est clair : les supporters refusent de lâcher leur équipe dans le moment le plus important de la saison.

Une fin de saison sous tension maximale

Dans un championnat aussi serré, l’atmosphère de Geoffroy-Guichard pourrait devenir un facteur décisif face à Amiens. Avant cela, les hommes de Philippe Montanier devront déjà négocier le déplacement périlleux à Rodez.

Mais cette annonce autour d’Amiens apporte déjà une énorme dose d’énergie positive autour de l’ASSE. Les Verts savent désormais qu’ils joueront leur dernière bataille dans un stade plein à craquer. Et dans une course à la Ligue 1 aussi tendue, ce soutien massif pourrait peser très lourd.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2