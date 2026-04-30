ASSE Mercato : les Verts à la lutte avec deux clubs de Ligue 1 pour un milieu ?

Selon une rumeur récente, l’ASSE aurait flashé sur un milieu néerlandais très prometteur.

Le mercato estival commence à s’animer du côté de l’ASSE, et plusieurs profils sont déjà à l’étude pour renforcer l’effectif de l’ASSE. Parmi eux, un nom est ressorti ces dernières heures, comme révélé par le site Jeunesfooteux : Gibson Yah, milieu de terrain du FC Volendam. Une rumeur à prendre tout de même avec des pincettes.

Âgé de 22 ans, le joueur néerlandais évolue actuellement en Eredivisie et attire l’attention de plusieurs clubs français, dont Saint-Étienne, mais aussi le FC Lorient et Toulouse. Une concurrence qui montre que son profil commence à être suivi de près sur le marché européen.

Un milieu défensif travailleur et discipliné

Gibson Yah s’est imposé comme un milieu défensif fiable au FC Volendam. Son rôle est principalement celui d’une sentinelle devant la défense, où il se distingue par son activité à la récupération et sa capacité à couper les actions adverses.

Sur le plan du jeu, il privilégie la simplicité. Ses transmissions sont rapides, souvent en une ou deux touches, ce qui permet de fluidifier les sorties de balle. Son volume de jeu et son sens du placement en font un joueur utile dans les phases défensives comme dans la transition vers l’attaque.

Un profil suivi en Ligue 1

Selon Jeunesfooteux, plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent son évolution, notamment l’ASSE, le TFC et le FC Lorient, qui cherchent tous à renforcer leur milieu de terrain cet été.

Ce type de profil correspond aux besoins actuels de ces équipes, qui recherchent des joueurs capables d’apporter de la stabilité dans l’entrejeu, tout en restant accessibles financièrement.

Une opportunité sur le marché

Sous contrat avec le FC Volendam jusqu’en 2027, Gibson Yah reste toutefois dans une fourchette de prix raisonnable. Il est estimé à 1 million d’euros par Transfermarkt, ce qui en fait une piste abordable pour des clubs de Ligue 1 au budget maîtrisé.

Arrivé aux Pays-Bas après sa formation à l’Ajax puis à Utrecht, il continue sa progression dans le championnat néerlandais, où il gagne en expérience et en régularité.

Un dossier à suivre pour l’ASSE

Pour l’ASSE, ce type de recrutement s’inscrirait dans une logique claire : renforcer l’équipe avec des joueurs jeunes, à potentiel, et capables de s’adapter rapidement au championnat français.

Reste désormais à savoir si les Verts passeront à l’action concrètement dans ce dossier, ou si la concurrence de Lorient et Toulouse compliquera les choses dans les semaines à venir.