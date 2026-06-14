ASSE Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Galves

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Pisté par l’ASSE, le latéral droit de Rodez Nolan Galves continue d’attirer de nombreux prétendants en France et à l’étranger.

Pour renforcer l’aile droit de sa défense, l’AS Saint-Étienne aurait coché il y a plusieurs semaines le nom de Nolan Galves, auteur d’une saison convaincante en Ligue 2 sous les couleurs de Rodez. Apprécié pour sa polyvalence et son activité dans son couloir, le latéral droit de 22 ans ferait partie des profils suivis par la cellule de recrutement stéphanoise. Mais la concurrence ne cesse de s’intensifier autour du joueur ruthénois.

Millwall a déjà fait une offre pour Galves

Après l’OGC Nice, les Queens Park Rangers et les Young Boys de Berne, c’est désormais le FC Millwall qui se serait positionné sur le dossier, rapporte ce samedi le journaliste belge Sacha Tavolieri. Le club de Championship aurait même déjà transmis une offre à Rodez afin de prendre de l’avance sur ses concurrents.

De son côté, le RAF réclamerait environ un million d’euros pour accepter de céder son joueur cet été, un montant qui reste accessible pour plusieurs prétendants. L’ASSE devra donc rapidement passer à l’action si elle souhaite conserver ses chances dans ce dossier.