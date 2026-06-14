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FRANCE

ASSE Mercato : Toulouse a donné une première réponse aux Verts pour Niflore

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 10:15
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Mathys Niflore

Ciblé par l’ASSE au poste de gardien, Mathys Niflore, qui appartient au Toulouse FC, pourrait être accessible cet été.

Si Gautier Larsonneur devrait rester à l’AS Saint-Étienne la saison prochaine, la direction stéphanoise pourrait tout de même recruter un nouveau gardien lors du mercato estival afin d’amener de la concurrence à l’ancien portier du Stade Brestois. Parmi les profils étudiés figurerait celui de Mathys Niflore. Prêté cette saison à Dunkerque par Toulouse, le portier français de 19 ans s’est distingué par ses performances solides en Ligue 2, participant activement à la belle saison réalisée par le club nordiste.

L’avenir de Niflore conditionné par Restes ?

De retour au Téfécé cet été, Mathys Niflore pourrait toutefois ne pas s’éterniser en Haute-Garonne. D’après les informations de Morning-Foot, les dirigeants toulousains seraient disposés à envisager un transfert ou un nouveau départ de leur jeune gardien cet été si Guillaume Reste reste au club.

Une situation qui pourrait offrir une belle opportunité à l’ASSE, en quête de concurrence et d’avenir au poste de gardien. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le TFC, Mathys Niflore a désormais une valeur marchande estimée à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt.

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