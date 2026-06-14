ASSE Mercato : l’IA désigne deux phénomènes de Ligue 2 pour remplacer Stassin et Davitashvili

Alors que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vont certainement quitter l’ASSE cet été, on a demandé à l’IA de désigner les deux remplaçants idéaux de ces éléments majeurs de l’attaque stéphanoise.

L’ASSE s’apprête à vivre un mercato estival animé. Avec la non-montée en Ligue 1, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili figurent parmi les joueurs les plus susceptibles de quitter le Forez après une saison remarquée mais compliquée collectivement.

Les deux joueurs, devenus des éléments majeurs de l’attaque stéphanoise, attisent logiquement l’intérêt de clubs européens.

Un serial buteur de Ligue 2 après Stassin

On a alors demandé à l’IA le meilleur profil pour compenser un éventuel départ de Stassin, et son choix se porte sur Thomas Robinet (29 ans), buteur de l’USL Dunkerque.

Auteur de 15 buts en Ligue 2 la saison passée, Thomas Robinet compte plus de 100 matchs en Ligue 2, mais s’est véritablement révélé avec Dunkerque. Selon le rapport de Data Scout, il s’agit d’un joueur avant tout tourné vers l’efficacité, et se distingue par son sens du but et sa capacité à convertir un grand nombre d’occasions avec peu de tentatives. Son profil est d’ailleurs comparable à un certain Robert Lewandowski.

Redoutable dans la surface, performant dans le jeu aérien et doté d’une belle vitesse, il représente une menace constante pour les défenses adverses. En revanche, son influence dans la construction du jeu reste limitée. Peu impliqué dans les dribbles, la progression du ballon ou les tâches défensives, il évolue davantage comme un finisseur que comme un attaquant créateur.

La piste Versini revient sur la table

Sur le poste d’ailier offensif pour remplacer Davitashvili, l’IA privilégie un joueur plus jeune et dynamique en la personne de Giovani Versini (22 ans, Pau FC). Révélation de Ligue 2 avec 9 buts et 3 passes dé, il a déjà été évoqué parmi les pistes étudiées par l’ASSE pour cet été.

Toujours selon Data Scout, Versini est un joueur dynamique et très impliqué dans le jeu, et se distingue par sa capacité à faire avancer son équipe grâce à ses courses balle au pied, ses dribbles et sa qualité de progression par la passe. Très actif dans les phases offensives, il multiplie les prises d’initiative et se montre performant dans les duels, aussi bien offensifs que défensifs. En revanche, son impact aérien est limité et son activité physique reste perfectible, notamment en termes de volume de course et d’intensité. Il peut également gagner en justesse dans ses passes à l’approche de la surface adverse.

Reste à voir si Kilmer restera toujours aussi fidèle à sa data, chère également au nouveau coach Ian Cathro, mais le passé a déjà démontré aux dirigeants stéphanois que les profils de joueurs rompus à la Ligue 2 peuvent constituer des recrutements particulièrement pertinents.