Éclatant, imprévisible, irrésistible : Giovani Versini s’est imposé comme la révélation lumineuse de la saison paloise. À 21 ans, l’ailier formé à Marseille électrise le Pau FC et sera la principale menace pour la bonne série de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE.

L’histoire du Pau FC cette saison, c’est celle d’un contraste saisissant. Si la défense reste la plus perméable de Ligue 2, l’attaque paloise est tout simplement la quatrième plus prolifique du championnat. En effet, avec 37 buts inscrits en 24 journées, les Béarnais rivalisent au classement offensif avec les meilleurs, à hauteur de Reims, et derrière des machines à marquer comme l’ASSE (41 buts) ou Dunkerque (40 buts).

Cette force de frappe ne doit rien au hasard : Pau multiplie les matches fous, ose, attaque, souvent au prix de ses arrières. Dans cette ambiance électrique, un homme tire son épingle du jeu en dynamitant les défenses adverses : Giovani Versini. Quand on observe le renouveau actuel des jeunes talents et les parcours de certains ex-Marseillais brillants sous d’autres couleurs, impossible de ne pas penser à l’exemple de départs précipités comme celui de Gueye et leur explosion ailleurs.

Versini : parcours express d’un ailier décisif

Né à Marseille, où il a été formé, Versini a déjà un parcours atypique : une première saison convaincante à Châteauroux (5 buts l’an dernier), puis le grand saut béarnais. Dès son arrivée, le jeune ailier s’est mis à enflammer les pelouses de Ligue 2 : 8 buts et 4 passes décisives depuis août, dont 4 buts majeurs rien que depuis janvier, plantés contre Dunkerque, Rodez, Laval et dernièrement Troyes.

Ses stats parlent d’elles-mêmes, mais c’est son style de jeu qui marque encore plus les esprits : prise de risques, accélérations imprévisibles, dribles tranchants. Versini n’est pas qu’un chiffre, il est le souffle d’un football engagé, à l’image d’une génération pressée de bousculer l’ordre établi.

Le chouchou du Nouste Camp et symbole d’espoir des supporters

En quelques mois à Pau, Versini s’est invité dans la légende locale, intégré d’emblée au panthéon des ailiers qui ont marqué la tribune jaune et bleue : on le compare déjà à Gueye, Sylla ou Mboup, figures qui ont fait chavirer le Nouste Camp par le passé. Mais chez Giovani, il y a ce supplément d’âme, cette « rage de vaincre » venue tout droit de Marseille, et une énergie contagieuse qui tire tout un groupe vers le haut.

Les supporters ne s’y trompent pas : c’est souvent pour voir ses débordements et ses inspirations qu’on brave la pluie ou qu’on allume la télé, retrouvant ce bonheur brut qui fait aimer le football. Un phénomène qui rappelle, dans une Ligue 2 souvent cynique, que l’attaque reste la meilleure défense contre la morosité. Pour mesurer ce que représente un tel dynamiteur dans une équipe, il suffit de voir comment le public s’est enflammé récemment pour l’accueil réservé à d’autres ex de Marseille, galvanisant leur club post-sacre.

La belle série de Montanier en danger ?

Team Football classe Versini comme la principale menace pour enrayer la série de trois victoires de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE. « Il est devenu la raison d’espérer, encensent nos confrères. Dans le 5-3-2 à géométrie variable, il est ce joueur qui fait vibrer les tribunes, qui donne envie de braver la pluie ou de s’installer devant la télé, juste pour le voir déborder, dribbler, accélérer. 8 buts, 4 passes décisives mais surtout, une énergie contagieuse qui rappelle les plus grands ailiers passés par le Nouste Camp. »

La « hype » autour de Versini est-elle exagérée ? Ou symbolise-t-il vraiment l’avenir de la formation à la française ? Éléments de réponse dès samedi soir, alors que les Palois se préparent à un match à enjeu qui pourrait confirmer tout le potentiel de leur jeune phénomène.