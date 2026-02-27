Si les supporters de l’ASSE ne voient pas Florian Tardieu prolonger son contrat, Dennis Appiah semble s’être aussi fait une raison.

Denis Appiah a de la suite dans les idées. Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2026, le défenseur de l’ASSE a déjà officialisé son inscription à une formation de consultant sportif, un cursus en ligne de 70 heures sur cinq mois. Objectif : préparer l’après-carrière. « Retour à l’école cette année ! On prépare doucement l’après carrière… », a-t-il déclaré sur Linkedin.

Un dernier tour à l’ASSE ?

Arrivé à l’ASSE en 2022, Appiah a vécu des saisons contrastées. Cette année, il totalise 10 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement 5 titularisations, pour 540 minutes de jeu. Selon Peuple Vert, la tendance interne ne plaide pas en faveur d’une prolongation de contrat. Plutôt que de subir, le défenseur anticipe la suite et se prépare activement à une transition vers les médias. Sa formation couvre l’analyse technique, le commentaire en direct, la rédaction d’éditos et la maîtrise de l’expression orale. L’examen final se déroulera en juin, à l’occasion du Tournoi Maurice Revello, avec une immersion complète : avant-match, analyse en direct et débriefing.

Une reconversion déjà pensée par Appiah

Appiah ne cache pas son ambition de rester dans le monde du football, mais sous une autre forme. Sa personnalité, son aisance face caméra et son expérience en font un candidat idéal pour le rôle de consultant sportif. Reste une question : Appiah prolongera-t-il encore sa carrière sur le terrain, ou effectuera-t-il une transition définitive vers les médias dès cet été ? Son profil pourrait encore séduire un club cherchant stabilité et leadership, notamment en Ligue 2. Mais son inscription à cette formation envoie un message clair : il ne subit pas la fin de cycle, il l’anticipe.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2