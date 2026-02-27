ASSE Mercato : une écrasante majorité de supporters règle l’avenir de Tardieu

En fin de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu ne devrait pas être prolongé par sa direction. Du côté des supporters, la décision est également limpide.

Arrivé à l’été 2023 à l’ASSE en provenance de l’ESTAC Troyes, Florian Tardieu compte aujourd’hui 81 matchs joués avec les Verts. Pilier du club au milieu, il a connu une montée puis une descente avec Sainté, et pourrait boucler la boucle en quittant le club avec une nouvelle montée en Ligue 1. Oui, car Tardieu est en fin de contrat en juin prochain, et son avenir paraît déjà réglé d’avance.

Plus de 80% de supporters contre la prolongation de Tardieu

Sur le plateau de 100% Sainté il y a quelques jours, Alain Blachon, ancien adjoint de Christophe Galtier, avait d’ailleurs confié sur Tardieu que « pendant sa période performante de titulaire, on lui a annoncé que son contrat n’allait pas être prolongé ». La direction a donc déjà été claire avec le joueur de 33 ans, et les supporters aussi !

En effet, via un sondage réalisé sur notre compte X, nous avons demandé aux fans des Verts si, selon eux, l’ASSE devait absolument prolonger Florian Tardieu. Et leur réponse a été fracassante. À une écrasante majorité de 82,2 %, les supporters ont répondu un grand NON, pour seulement 17,8 % de OUI. En coulisses comme dans les tribunes, le cas Florian Tardieu semble déjà réglé à quelques fois de la fin de son contrat. Que l’ASSE reste en Ligue 2 ou qu’elle revienne en Ligue 1, l’aventure devrait donc se poursuivre sans celui qui compte 4 buts et 2 passes décisives cette saison.