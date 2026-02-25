ASSE Mercato : les Verts doivent-ils prolonger Florian Tardieu ?

Que doivent faire les dirigeants de l’ASSE avec Florian Tardieu, qui arrive en fin de contrat ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Je vois bien Kanté remplacer Tardieu »

« Arrivé à l’été 2023, Florian Tardieu a rapidement montré qu’il pouvait être un soldat fiable pour l’ASSE. Cette saison, il poursuir sur ses standards, avec 4 buts et 2 passes décisives au compteur et un engagement constant dans les efforts défensifs. Il revient aujourd’hui de blessure, mais si les Verts parviennent à retrouver la Ligue 1, je pense qu’il risque de se montrer trop juste pour affronter le rythme et l’intensité de l’élite. À 33 ans, il semble plus logique pour lui d’envisager un nouveau défi ailleurs plutôt que de continuer à stagner dans un club qui prépare l’avenir.

Son entrée face à Laval (2-1) a été, une fois encore, assez neutre : il ne ménage pas ses efforts à la récupération mais son influence sur le jeu offensif reste limitée. Tardieu a remplacé Aboulaye Kanté, qui, lui, a été plus en vue pendant près de 70 minutes, illustrant le contraste avec un joueur désormais en retrait. Depuis son arrivée cet hiver, l’ancien Troyen incarne déjà l’avenir de l’ASSE au poste de milieu défensif aux côtés de Mahmoud Jaber, laissant entendre que le club a des options plus dynamiques et plus tournées vers la Ligue 1. Dans ce contexte, prolonger Tardieu ne me semblerait pas cohérent avec le projet sportif de Kilmer Sports, qui doit préparer son retour dans l’élite avec des joueurs capables de porter le club sur le long terme. »

Bastien AUBERT

« Oui mais… »

« Je dois dire que je n’ai jamais été impressionné par Florian Tardieu. A mes yeux, il s’agit d’un bon joueur de Ligue 2, ce qui ne doit pas être vu comme une critique car nous aurions, pour la plupart, rêvé de faire carrière dans l’antichambre de l’élite. Il peut être titulaire dans une formation de l’élite mais il faut que l’identité de jeu soit bien définie et lui convienne. Ce qui était par exemple le cas à Troyes mais pas à Saint-Etienne. Cela fait beaucoup trop de cases à remplir pour obtenir un gros rendement de sa part, sans parler du fait que, comme l’a dit Bastien, il a 33 ans et ne représente pas l’avenir.

Néanmoins, je dois reconnaître une grosse qualité à Florian Tardieu, c’est qu’il s’agit d’un pilier de vestiaire. Et ça, c’est toujours très important, surtout quand, comme Kilmer Sports, on prône la jeunesse dans son recrutement. Tardieu n’hésite pas à pousser des coups de gueule dans le vestiaire et est toujours présent devant les médias. J’avais échangé avec lui après la défaite au Red Star (1-2) et il n’avait pas essayé de trouver des excuses à son équipe, passée à côté de son match. Pour moi, l’ASSE devrait donc le prolonger pour un an ou deux mais en se mettant d’accord à l’avance sur le fait qu’il partira remplaçant et qu’il sera avant tout là pour encadrer les jeunes. S’il accepte, je dis banco ! »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2