Le milieu de terrain des Verts est en fin de contrat, mais il compte bien prolonger l’aventure à l’ASSE.

Seul joueur de l’ASSE avec Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé à avoir participé à tous les matches dans leur intégralité depuis le début de la saison, Florian Tardieu (33 ans) s’est confié sur son avenir ce samedi dans L’Equipe. Le milieu de terrain sait qu’il n’entre pas dans les plans de Kilmer Sport au delà de son contrat, qui se termine en juin, mais il a l’objectif de faire infléchir sa direction. « Même si je me prépare à vivre ma dernière saison à Saint-Étienne, cela ne changera rien à ma motivation ni à mon engagement. Je vais me battre et même tout faire pour les faire changer d’avis », soutient-il.

Un Tardieu qui reconnaît qu’il a vécu un début de saison difficile l’an dernier, avec Olivier Dall’Oglio… « Il y a un an, j’étais au fond du trou. J’ai joué un peu au début de la saison dernière et puis terminé. Je n’étais même pas toujours dans le groupe retenu. J’ai pensé à partir au mercato d’hiver. J’ai été transparent avec les dirigeants. Et ils m’ont convaincu de rester. Il y avait aussi ce projet Kilmer dans la balance. » Le numéro 10, dans sa quête de prolongation, sait qu’il peut compter sur le soutien d’Eirik Horneland. « C’est un joueur très intelligent, très fort tactiquement, qui a vraiment un impact sur nos matches, estime le Norvégien. Il se sacrifie pour l’équipe, il a un vrai état d’esprit collectif. En plus, humainement, il crée une bonne atmosphère autour de lui. Sa présence tire ses coéquipiers vers le haut. On lui a fait un rôle sur mesure, assez libre. J’aime travailler avec des joueurs intelligents, et c’est le cas avec lui. »