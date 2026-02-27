L’ASSE se déplace sur la pelouse du Pau FC dans un contexte bien plus piégeux qu’il n’y paraît. Battus 4-3 sur la pelouse de l’ESTAC Troyes après avoir mené à plusieurs reprises, les Palois ont montré du caractère. Et surtout, ils récupèrent trois titulaires majeurs avant d’affronter les Verts.

L’ASSE n’aura pas la partie facile ce samedi au Nouste Camp. Au Stade de l’Aube, Pau a livré un match spectaculaire. Menés, revenus, repassés devant… avant de céder à la 90e minute. Cruel. Frustrant. Mais loin d’être inquiétant. Privé de Meddah, Touzghar et Beusnard, Thierry Debès avait dû bricoler son milieu. Des absences lourdes, théoriquement handicapantes. Pourtant, avec Fall, Anziani et Bobichon, les Béarnais ont répondu présent. L’intensité était là. Le contenu aussi. Face à Saint-Étienne, le décor change totalement.

Trois retours qui changent tout à Pau

Cette fois, le cœur du jeu paloise sera au complet. Meddah, Touzghar et Beusnard sont de retour. Trois éléments clés. Trois titulaires qui apportent maîtrise technique, projection et impact physique. Dans un Nouste Camp qui s’annonce incandescent, le Pau FC aura une toute autre assise collective. Après la gifle reçue à l’aller (6-0), l’heure est à la revanche.

Une incertitude nommée Sadiq

Seule ombre au tableau : Omar Sadiq. L’attaquant marocain, prêté par le FC Barcelone, demeure incertain. Et ce n’est pas un détail. Sa capacité à jouer en pivot, à fixer les défenses et à libérer des espaces offre une dimension supplémentaire au jeu paloise. Sans lui, Pau perdrait un point d’ancrage offensif précieux. Avec lui, la défense stéphanoise devra livrer un vrai combat.

L’ASSE prévenue

Le contexte n’a plus rien à voir avec celui du match aller. Pau reste sur une prestation offensive solide malgré les absences. Le milieu sera renforcé. La frustration sera immense. L’envie de revanche aussi. Pour l’ASSE, le message est clair : il faudra répondre dans l’impact, dans l’intensité, et dans la gestion des temps faibles. Le piège est identifié. Reste à savoir si les Verts sauront l’éviter.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2