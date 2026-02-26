À LA UNE DU 26 FéV 2026
ASSE : en pleine conférence de presse, Montanier a balancé un sacré message à son groupe

Par William Tertrin - 26 Fév 2026, 21:40
Philippe Montanier (ASSE)
Avant le match de l’ASSE à Pau samedi, Philippe Montanier a profité de la conférence de presse pour glisser un petit message à ses joueurs.

Après trois matchs sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier compte autant de victoires. Un début canon pour l’ancien du RC Lens, qui pourrait égaler le record d’un certain Robert Herbin, dernier entraineur de l’ASSE à avoir remporté ses quatre premiers matchs après son arrivée. Deuxième de Ligue 2, le club stéphanois va beaucoup mieux, loin du chaos qui régnait au moment de l’éviction d’Eirik Horneland.

Désormais, Montanier et ses hommes sont tournés vers le rendez-vous ce samedi du côté de Pau (11e), pour la 25e journée de championnat. Une équipe que l’ASSE avait cartonné au match aller, en s’imposant 6 buts à 0 ! Et Montanier nourrit justement de grosses ambitions pour cette rencontre.

Pau, le 1er match référence de l’ère Montanier ?

La preuve, il a glissé un petit message à son groupe en conférence de presse : « J’ai revu le match et révisé un peu mon jugement à chaud sur la deuxième période face à Laval (il avait estimé que tout n’avait pas été parfait). On peut faire mieux, ce n’est pas suffisant, mais on est loin de ce qu’on a fait en deuxième mi-temps à Guingamp. Il y a une différence avec la première, mais notre seconde période a été correcte dans la mesure où l’on a plus d’occasions, on a plus tiré. C’est la finition qui nous a surtout manqué. Mais ce que j’aimerais avoir, c’est un match de référence. Et j’espère que ce sera face à Pau ».

C’est cette dernière phrase que les joueurs stéphanois vont devoir retenir, afin d’offrir à leur nouveau coach une 4e victoire de rang, mais aussi et surtout le premier match référence de l’ère Montanier. Si l’ASSE s’impose sur le même score qu’à l’aller, il ne devrait pas y avoir de mal…

