L’ASSE et Philippe Montanier ont accueilli plusieurs bonnes nouvelles avant le périlleux déplacement à Pau ce samedi (20h).

Ça sent le bon coup. L’ASSE débarquera à Pau ce samedi soir (20h) avec des certitudes offensives qui font trembler toute la Ligue 2. Grâce aux réalisations de Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye contre le Stade Lavallois (2-1), les hommes de Philippe Montanier trônent toujours au sommet des attaques du championnat avec 41 buts inscrits.

La meilleure attaque contre la pire défense de L2

Une unité de plus que USL Dunkerque (40). Une machine à marquer, constante, tranchante, efficace. Et le contraste est saisissant. En face, Pau FC possède la pire défense de Ligue 2, à égalité avec Amiens SC : 39 buts encaissés. Les chiffres parlent. Ils hurlent même. Lors du match aller, les Palois avaient été balayés 6-0 dans le Chaudron de Stade Geoffroy-Guichard. Une humiliation. Une cicatrice. Attention tout de même : les Béarnais auront à cœur de laver l’affront. Mais la dynamique à domicile interroge. Pau n’a plus gagné chez lui depuis le 3 octobre, date de son succès contre Clermont Foot 63. Une éternité à l’échelle d’une saison. Le Nouste Camp n’est plus une forteresse. C’est une opportunité.

Un arbitre qui réussit à l’ASSE

Autre signal positif pour les Verts : l’arbitrage. C’est Azzedine Souifi qui sera au sifflet. L’ASSE a perdu son premier match sous ses ordres (2-3 contre RC Lens, à Geoffroy-Guichard, où il avait remplacé Amaury Delerue à la pause). Un faux départ. Depuis ? Tout a changé. Une victoire spectaculaire 4-2 face au Paris FC à Charléty. Un nul accroché à FC Annecy (1-1). Une manita infligée à ES Troyes AC dans le Chaudron. Et cette saison encore, un succès 2-1 contre AS Nancy-Lorraine à domicile. La tendance est claire : Souifi réussit plutôt aux Verts. Certes, Pau reste invaincu avec l’ancien joueur de la JS Cugnaux (5 victoires, 2 nuls). Mais il y a toujours une première fois. L’ASNL n’avait jamais perdu non plus avec lui (4 victoires, 2 nuls)… avant de chuter à Geoffroy-Guichard il y a trois mois. Les signes sont là. Les chiffres aussi. À Montanier et ses hommes de transformer l’alignement des planètes en démonstration sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2