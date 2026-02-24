Samedi, l’ASSE sera à Pau pour la 25e journée de Ligue 2. Elle devrait être soutenu par près de 500 supporters alors que le parcage devait être limité à 250.

Ce week-end, l’AS Saint-Etienne aura une occasion en or de prendre la tête de la Ligue 2. Parce qu’elle jouera à Pau, seulement 11e au classement, et parce que le leader troyen n’affrontera Amiens (16e) que lundi. En cas de quatrième succès d’affilée, les hommes de Philippe Montanier peuvent donc monter sur le trône, même temporairement. Mais pour cela, donc, il faut gagner dans le Béarn. Et, bonne nouvelle, ils seront soutenus par un contingent de supporters plus important que prévu.

450 supporters à Pau contre 250 prévus initialement

Evect, qui fait un point sur le dossier, annonce que 450 supporters stéphanois pourront faire le déplacement après un coup de pression des associations. Le parcage visiteurs du Nouste Camp ne compte que 250 places. Les associations de supporters stéphanois ont demandé à ce qu’il soit agrandi à 600 pour l’occasion et les autorités ainsi que le club leur avaient donné le feu vert au départ. Avant de revenir sur leur parole à une semaine de la rencontre. Mais les associations n’ont pas lâché le morceau et ont insisté, arguant que de nombreux supporters avaient déjà engagé des frais pour le déplacement.

Un compromis a finalement été trouvé. Le parcage pourra accueillir 450 supporters de l’ASSE. Les associations ont donné leur accord. Dix pour cent du stade de Pau, au minimum, sera stéphanois. Un soutien qui aura forcément son importance.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2