Il y a une grosse lutte de pouvoir au sein du Paris FC et c’est ce qui explique que l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin ait été soudainement pisté par le promu l’été dernier.

On se souvient que, l’été dernier, alors qu’il voulait quitter l’ASSE car il ne souhaitait pas jouer en Ligue 2, Lucas Stassin avait été annoncé au Paris FC. Mais la direction stéphanoise n’ayant pas voulu le lâcher, le Belge a fait contre mauvaise fortune bon cœur et a joué le jeu dans un premier temps. Ce mardi, Romain Molina fait de grosses révélations sur les coulisses du promu en Ligue 1. Et l’on comprend que la piste Stassin était surtout le résultat d’une lutte d’influences entre dirigeants, qui souhaitaient faire travailler leurs amis. Et surtout leur offrir de jolies commissions…

« Au Paris FC, le directeur sportif Marco Neppe s’est rapproché d’un ami d’Antoine Arnault, Raphaël Raingold, qui n’a pas de rôle officiel mais qui a de l’influence. Ce même Raphaël qui est très proche de Harold Ichbia de Clasico (on comprend mieux l’intérêt soudain pour Stassin cet été et la fortune dépensée pour Zabi à Reims vu que Clasico avait un mandat). Neppe n’a pas que des amis à Red Bull, donc sa solution pour garder sa position très avantageuse consiste à se faire bien voir d’Arnault, le pigeon à plumer du foot français qui prend des conseils un peu partout (Pascal Praud, Daniel Riolo…). »

Un dirigeant du PFC voulait faire travailler Clasico, l’agence représentant Stassin

« Au passage, le directeur général ramené par Arnault, Jean-Marc Gallot, ne fait pas du tout l’unanimité mais dispose d’un avis sur tout (lui aussi dit connaître le football). Ces gens connaissent tellement bien le football qu’ils perdent 100 millions environ cette saison pour jouer péniblement le maintien d’une Ligue 1 appauvrie. Peut-être que papa Arnault et ses avocats/conseillers vont un jour mettre le nez dans les affaires du club car se faire plumer pour en plus être mauvais, c’est quand même un comble. »

Si la famille Arnauld se décide à remettre de l’ordre dans sa nouvelle maison, il est donc possible que la piste Stassin passe à la trappe. De toute façon, pas sûr que les recruteurs du Paris FC aient été impressionnés par les prestations de l’attaquant de l’ASSE, muet depuis le 23 septembre (même s’il a délivré deux passes décisives lors des deux dernières journées).