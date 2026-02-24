Kilmer Sports Ventures est décidément très actif ces derniers temps avec l’arrivée de deux renforts-clés à l’ASSE.

Le Chaudron souffle un vent de renouveau. Après le départ de Romain Ducarre, l’ASSE n’a pas laissé de vide. Le club du Forez a rapidement annoncé l’arrivée de Simon Graillon au poste de Supporter Liaison Officer (SLO), un rôle devenu stratégique dans le football professionnel. À une époque où chaque geste, chaque déplacement et chaque interaction avec les ultras est scruté à la loupe, cette nomination n’est pas anodine. Elle envoie un message clair : le dialogue et la relation avec les supporters restent une priorité absolue, structurée et maîtrisée. Depuis 2016, Peuple Vert rappelle que les clubs professionnels français doivent nommer un référent supporters, initialement exigé par l’UEFA pour les compétitions européennes, avant que la mesure ne soit étendue à toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2.

Un nouveau référent supporters nommé

La mission est simple mais complexe : servir de médiateur entre la direction, les tribunes et les instances, accompagner les déplacements, coordonner les animations, travailler avec les autorités locales et maintenir le lien avec la LFP et la FFF. À l’ASSE, où l’identité du Chaudron reste unique et où la ferveur peut se transformer en exigence, ce rôle prend une importance capitale. La stabilité de ce dialogue est un pilier pour accompagner le projet sportif porté par Philippe Montanier, et assurer un climat serein autour de l’équipe. Simon Graillon, originaire de Saint-Chamond, arrive avec un profil local et une expérience solide en événementiel, acquise à la Ligue Occitanie de Rugby.

Un local pour l’ASSE

Habitué à l’organisation et au terrain, il doit maintenant relever le défi d’un rôle exigeant : coordonner les déplacements des supporters, dialoguer avec les forces de l’ordre et entretenir une relation constante avec les groupes ultras. La tâche est délicate, mais le choix rapide d’un successeur envoie un signal fort aux fans : l’ASSE veut assurer la continuité, stabiliser ses relations avec les tribunes et jouer la carte du dialogue, dans un contexte français où les tensions entre clubs et supporters peuvent rapidement s’exacerber. Les supporters, eux, voient déjà d’un bon œil cette décision, signe que le club prend soin de son ADN et de sa communauté.

