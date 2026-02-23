L’analyste vidéo pour le recrutement Jacob Newman vient d’annoncer son arrivée à l’ASSE. Il était auparavant en poste à Barnsley, reconnu pour sa capacité à dénicher des inconnus.

L’information est tellement passée inaperçue qu’elle ne remonte à la surface qu’aujourd’hui. Hier, l’analyste vidéo anglais Jacob Newman a posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel on peut lire : « Je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint l’AS Saint-Étienne en tant que recruteur vidéo. Un immense merci à Freddy Ferreira, Alexandre Lousberg et à tout le personnel pour leur merveilleux accueil, ce fut un plaisir d’en apprendre davantage sur le club et son histoire ». Le tout accompagné d’une photo de Geoffroy-Guichard.

Les Verts font plus que jamais confiance à la data

Newman arrive de Barnsley, dont il est parti il y a un an. Le club du Yorkshire, qui évolue en Premiership, est réputé pour sa capacité à recruter via la data. Il s’agit d’une nouvelle grosse prise pour Kilmer Sports mais surtout pour l’AS Saint-Etienne, qui va pouvoir compter sur son expertise. Depuis la reprise du club par le fonds nord-américain, l’essentiel du recrutement se fait via la data et les vidéos de scout. Jacob Newman sera chargé de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie, ce que ses prédécesseurs dans le Forez n’ont pas trop réussi à faire…

L’arrivée de l’Anglais annonce en tout cas un maintien de la politique prônée par Kilmer Sports à l’ASSE, à savoir des joueurs jeunes, encore peu connus et à fort potentiel. Mais avec une telle pointure, le mercato s’annonce passionnant !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2