Depuis le début de la saison, l’ASSE n’a pas réussi à remplacer Pierre Ekwah, qui a refusé de jouer en Ligue 2. Mais elle a trouvé un successeur potentiel du côté de la Suède, pour la saison prochaine.

Il reste encore trois mois avant la fin de la saison mais les recruteurs s’affairent déjà aux quatre coins de la planète. A Saint-Etienne, l’un des postes qui sera à renforcer en urgence, que le club joue en Ligue 1 ou en Ligue 2, sera celui de sentinelle. L’été dernier, Eirik Horneland pensait pouvoir compter sur Pierre Ekwah, qui avait été prêté par Sunderland en 2024-25 et dont l’option d’achat avait été levée par l’ASSE. Mais le milieu de terrain a refusé de jouer en Ligue 2, séchant pendant six mois aussi bien les entraînements que les matches. Et c’est donc sans joueur habitué à évoluer à ce poste-clef que les Verts tentent de remonter dans l’élite.

Fagerjord, une recrue qui ne cadre pas avec les habitudes de Kilmer

Mais selon le média suédois Göteborgs-Posten, relayé par Peuple Vert, l’ASSE superviserait Joackim Fagerjord, qui évolue à GAIS. Une piste surprenante pour le média spécialisé sur les Verts car Fagerjord a 27 ans et n’a jamais joué en dehors de son pays. Or, soit Kilmer Sports mise sur des jeunes, soit sur des joueurs expérimentés connaissant bien le football français. Egalement suivi par les Polonais du Legia Varsovie, le milieu suédois est coté 900.000€ par Transfermarkt.

Interrogé par Göteborgs-Posten sur ces intérêts, Fagerjord a botté en touche : « Je joue au football. Je laisse tout ça à mon agent et au club. Je suis heureux de jouer au football et de le faire sans douleur ». Le joueur précise toutefois que son avenir au GAIS est lié à l’identité de son entraîneur. Si l’actuel, qu’il connaît depuis longtemps, part, lui aussi devrait quitter le club. Peuple Vert précise que cette piste ne pourra être validée qu’en fin de saison, suivant la division dans laquelle jouera l’ASSE et suivant si Philippe Montanier reste en poste ou pas…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2