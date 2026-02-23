À LA UNE DU 23 FéV 2026
ASSE : Un ancien crack des verts cartonne en D2 allemande !

Par Louis Chrestian - 23 Fév 2026, 12:25
💬 Commenter
Il devait incarner l’avenir de l’AS Saint-Étienne. Il est finalement devenu un symbole de frustration. Mais à 23 ans, Adil Aouchiche semble enfin avoir trouvé son second souffle… du côté de l’Allemagne.

Et quelle renaissance.

Un espoir immense… vite retombé à Saint-Étienne

En 2020, l’ASSE frappe fort en récupérant l’un des plus grands espoirs du centre de formation du Paris Saint-Germain. À seulement 18 ans, Aouchiche débarque dans le Forez avec l’étiquette de futur crack offensif.

Technique, vision du jeu, qualité de frappe… tout semblait réuni pour en faire le leader créatif des Verts pour les années à venir.

Mais le conte de fées tourne court. Trop irrégulier, parfois effacé dans les moments clés, le jeune milieu ne parvient pas à porter l’équipe comme espéré. L’histoire d’amour s’essouffle.

Des passages compliqués en Angleterre

Vendu 6 millions d’euros au FC Lorient, Aouchiche prend ensuite la direction de l’Angleterre, à Sunderland AFC.

Mais là encore, la trajectoire reste instable. Prêté successivement à Portsmouth FC puis à Aberdeen FC, il peine à s’imposer. Manque de constance, difficulté d’adaptation, concurrence féroce : le talent est là, mais l’explosion attendue ne vient toujours pas.

À ce stade, beaucoup commencent à parler de gâchis.

Schalke 04 : le déclic inattendu

Libre après la fin de son contrat à Sunderland, Aouchiche tente un nouveau pari en rejoignant FC Schalke 04, en 2. Bundesliga.

Et cette fois, les signaux sont enfin positifs.

En trois matchs, le meneur français affiche déjà 2 passes décisives, aucune défaite et surtout une note moyenne impressionnante de 7,8/10. Plus influent, plus constant, plus impliqué défensivement, il enchaîne les prestations pleines.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, il semble avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement.

Un éternel regret pour les supporters stéphanois ?

À 23 ans, Adil Aouchiche est encore loin d’avoir écrit la fin de son histoire. Son talent n’a jamais disparu, il a simplement mis du temps à s’exprimer pleinement.

Du côté de Geoffroy-Guichard, certains supporters garderont toujours ce sentiment d’inachevé. Celui d’un crack aperçu, mais jamais totalement confirmé sous le maillot vert.

En Allemagne, la renaissance est en marche.
Et si le véritable Aouchiche arrivait enfin à maturité ?

