ASSE : un roc défensif veille sur les Verts, une recrue a du souci à se faire

Présent hier à Geoffroy-Guichard lors de la victoire de l’ASSE face à Laval (2-1), l’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard souligne l’apport des recrues et met en avant la solidité de Mickaël Nadé, qu’il estime sous côté…

L’ASSE est remontée à la 2e place de la Ligue 2 grâce à sa victoire contre Laval (2-1), hier, son 3e succès en 3 matchs depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc à la place d’Eirik Horneland. Présent en tribune Henri Point hier, Adrien Ponsard, l’ancuien attaquant forézien, a livré son analyse du match en mettant en avant la prestation de Lucas Stassin, qu’il estime sur la bonne voie. « Ce match, les Verts auraient dû le gagner plus largement. Il n’y avait pas grand monde en face. En première mi-temps, on a vu du bon football mais la finition a fait défaut. Les attaquants n’ont pas fait les bons choix. Ils ont parfois été trop collectif, y compris Davitashvili à qui on reproche souvent son individualisme. Stassin a été le plus remuant devant. Il revient bien. Dans ses déplacements, il a été très intéressants. Il faut une belle remise pour Boakye, il donne une balle de but à Duffus. C’est encourageant. Ce n’est plus le Stassin d’il y a un mois. Il dégage autre chose depuis deux matchs, il est beaucoup plus consistant. Il se bouge, il ouvre des brèches. Il reprend confiance petit à petit. Il y a du mieux. Il ne lui manque plus qu’un but mais il va se dépuceler et après il va enchaîner. Ça va revenir, ça se sent. Il va faire une belle fin de saison. Et collectivement, je pense que ce sera le cas pour toute l’équipe. »

Ponsard fan de Nadé à l’ASSE

Ponsard a tenu à saluer les bienfaits de l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc des Verts. « Montanier fait du bon boulot. Il a trouvé une bonne ossature, avec Boakye en 8 et l’apport des recrues. Il y a encore des choses à améliorer mais si on continue comme ça, je pense qu’on va remonter et même qu’on finira premier. » Et l’attaquant a également tenu à mettre en avant la forme de Mickaël Nadé. « Je trouve qu’on ne parle pas assez de Nadé, et que ce défenseur est un peu sous côté. Moi, je le trouve impressionnant. C’est un mur. Les supporters peuvent être assez durs avec lui alors que c’est le défenseur le plus régulier depuis le début de la saison. La saison dernière, il n’y avait que lui derrière. Là, Montanier a trouvé un bon quatuor, avec Pedro et Old sur les côtés et la charnière Le Cardinal-Nadé. Cette association me plait bien. Le Cardinal a l’expérience de la L1 et mêmede la Ligue des champions. Il lit bien le jeu, il est intelligent. Et Nadé continue d’enchaîner. Tous lers attaquants se cassent les dents sur lui. C’est un roc. C’est vraiment dur de le bouger. Il avait déjà été très bon il y a deux ans quand Olivier Dall’Oglio l’avait sorti du banc. »

Ponsard n’attend qu’un blessé : Jaber

Et à Ponsard d’ajouter… « Franchement, je ne vois pas Lamba retrouver sa place quand il va revenir. Et les autres blessés non plus. Peut-être Jaber, à la place de Miladinovic. Ce milieu de terrain me semble encore perfectible, mais Kanté et Boakye me paraissent intouchables. Tardieu est revenu mais il n’a pas fait une bonne entrée hier. Je le trouve lent et peu consistant. Moueffek est dans le dur. Mais s’il retrouve son niveau, avec lui, Jaber, Kanté et Boakye, on aura un gros milieu. »

