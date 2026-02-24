Ancien président de l’ASSE, Roland Romeyer s’est exprimé au sujet de l’actualité des Verts et notamment la nomination de Philippe Montanier à leur tête.

Il est sorti du silence. Et il n’a pas fait dans la demi-mesure. À l’occasion d’une sortie à vélo, Roland Romeyer a livré une analyse franche de la situation de l’ASSE à Gazetta Sport 43. Montée, Montanier, mercato, identité du club : l’ancien président a balayé tous les sujets.

Montanier adoubé… avec un message fort

Romeyer ne s’est pas caché derrière la manière. « Contre Laval ça n’a pas été un grand match mais l’important, c’est les 3 points. Je pense que les Verts vont remonter car il y a un petit niveau de Ligue 2. On a vu Troyes qui a perdu 11 points en 4 matches, le Red Star qui a perdu encore, etc », a-t-il affirmé. Le constat est clair : la concurrence n’impressionne pas. Pour lui, le niveau global de la Ligue 2 laisse la porte grande ouverte aux Verts.

L’ancien président de l’ASSE ne s’est pas contenté de parler classement. Il a aussi jugé le travail du coach Philippe Montanier : « Je pense que les Verts sont sur la bonne voie avec un entraîneur qui est très bien, Montanier. Je ne sais pas si tous les feux sont au vert mais déjà on reconnaît notre pays, on parle français, c’est déjà mieux. Les joueurs comprennent et on n’oublie pas d’où on vient, on ne vend pas notre identité et notre âme. » Un soutien clair à Philippe Montanier. Et un message appuyé sur l’identité stéphanoise. Romeyer insiste : l’ASSE doit rester fidèle à ses racines. Pas question de diluer l’ADN du club.

La montée ? « Premiers, je pense »

Sur l’objectif final de la montée en Ligue 1, Romeyer ne tremble pas : « Je pense que si on monte il faudra renforcer l’équipe car il y a encore des lacunes. Mais en Ligue 2 ils vont finir tranquilles premiers. Enfin, premiers ou deuxièmes mais premiers je pense. » Le ton est assuré. Pour lui, la montée ne fait guère de doute. Et même mieux : il voit Saint-Étienne finir en tête.

Mais Romeyer ne s’emballe pas naïvement. Il prévient déjà : en cas de retour en Ligue 1, il faudra renforcer l’effectif : « Je pense que si on monte il faudra renforcer l’équipe car il y a encore des lacunes. » La Ligue 1 ne pardonne rien. Le message est limpide : la montée est à portée. Mais le chantier ne sera pas terminé. À l’ASSE, l’optimisme est revenu. Reste maintenant à transformer la parole en réalité sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2