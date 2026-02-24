Interrogé sur l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, l’ancien président de l’ASSE Roland Romeyer s’est félicité de voir un entraîneur qui parle français…

Cible d’une enquête pour des comportements déplacés à l’encontre de collaboratrice à l’époque où il était président de l’ASSE, Roland Romeyer n’a visiblement pas retenu les leçons du passé. On en veut pour preuve les propos tenus à La Gazetta Sport 43, qui l’a interrogé à l’occasion d’une sortie en vélo avec des amis. Le très contesté Romeyer, qui s’est brouillé avec la plupart des anciens joueurs du club mais également avec les propriétaires actuels, a tenu des propos à la limite de la xénophobie à l’égard d’Eirik Horneland, prédécesseur de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE…

« On reconnaît notre pays, on parle français »

« Ça n’a pas été un grand match contre Laval, l’important ça reste les trois points. Je pense qu’ils vont remonter, parce qu’il y a un petit niveau en Ligue 2. On a vu Troyes, qui a perdu onze points en quatre matchs, le Red Star qui a perdu encore. Je pense qu’ils sont sur la bonne voie avec un entraîneur qui est très bien, Philippe Montanier. »

« Je ne sais pas si tous les feux sont au vert mais déjà on reconnaît notre pays, on parle français. C’est déjà mieux, les joueurs comprennent. On oublie pas d’où l’on vient et on ne vend pas notre identité et notre âme. Je pense que si on monte, il faudra renforcer cette équipe. Il y a encore des lacunes. En Ligue 2, ils vont finir tranquilles premiers ou deuxièmes mais je pense premiers. On croise les doigts. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2