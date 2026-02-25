ASSE : Manon Stassin est « in love » !

Manon Stassin continue à profiter de la vie pendant son frère Lucas est sur le chemin d’un regain de forme à l’ASSE.

Love is in the air… À Saint-Étienne, le nom Stassin fait parler sur les terrains… mais aussi en dehors. Pendant que Lucas empile les efforts sous le maillot de l’ASSE, sa sœur Manon Stassin continue, elle, de rayonner sur les réseaux sociaux.

Le « in love » qui laisse en suspens

Toujours aussi rafraîchissante et naturelle, la jeune femme a fait réagir ce week-end en annonçant être « in love », photos à l’appui. Sur plusieurs clichés soigneusement partagés, la belle Manon apparaît apprêtée, élégante, souriante… mais seule. Une mise en scène qui intrigue autant qu’elle séduit. Aucun compagnon dévoilé, aucun indice explicite, mais une déclaration suffisamment claire pour enflammer la curiosité de ses abonnés. Fidèle à son style, elle entretient le mystère sans jamais en dire trop.

Manon, amoureuse de la vie ?

Dans ses stories, elle reste volontairement énigmatique sur sa vie privée. Pas de révélation fracassante ni de grand déballage sentimental. Manon préfère suggérer que confirmer, laissant planer le doute sur l’identité de l’élu de son cœur. Ce flou artistique participe à son charme et à cette image accessible qu’elle cultive depuis des mois. Mais ce qui frappe surtout, c’est son énergie positive. Entre moments en famille, clins d’œil complices avec Lucas et sorties entre amies, elle continue de partager des instants simples, souvent teintés d’humour et de bienveillance. Pas de drama, pas d’excès : juste une vibe solaire qui tranche avec l’agitation du monde du football. In love, donc, oui. Mais à sa manière. Et si elle était finalement amoureuse de la vie ?

