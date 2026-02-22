ASSE : un ancien buteur des Verts prend les paris sur Lucas Stassin

Lucas Stassin a envoyé des signaux positifs hier lors de la victoire de l’ASSE face à Laval (2-1). Selon Adrien Ponsard, le Belge est parti pour finir fort sa saison.

Souvenez-vous, c’était il y a trois semaines : à son remplacement contre Boulogne-sur-Mer (0-1), Lucas Stassin s’était fait conspuer par le public de Geoffroy-Guichard, ce qui avait déjà été le cas quinze jours plus tôt face à Clermont (1-0). L’attaquant belge était en méforme totale, sa maladresse et son manque d’implication agaçaient. Hier, contre Laval (2-1), Stassin n’a pas marqué. Son dernier but date toujours du 23 septembre dernier à Amiens (1-0). C’était il y a 5 mois. Mais comme une semaine plus tôt à Guingamp (2-1), le jeune attaquant belge a été décisif, avec une belle remise pour Augustine Boakye.

Montanier élogieux

« Je trouve que Lucas a fait un match énorme, a glissé Philippe Montanier. Il a fait des appels, il est allé au duel… Il a vraiment joué en équipe et on veut qu’il soit récompensé de ses efforts pour l’équipe. C’est un joueur très important pour notre groupe. Il était mort à la fin. Il a tout donné. On a tous envie qu’il marque. IL doit persévérer et ça va finir par payer. Même s’il n’a pas marqué, il a été décisif. Il est utile et indispensable ». Des mots forts.

Ponsard croit en Stassin

Et en livrant sa réaction, en zone mixte, Stassin (21 ans) a fait preuve de la même détermination que sur le terrain. « Je me sens bien, j’essaie d’apporter à l’équipe. J’ai fait un « assist ». Franchement je suis très content. On gagne, et mon travail permet de créer des occasions, comme quand j’ai lancé Josh (Duffus). C’est sûr que ça fait longtemps que je n’ai pas marqué et j’y pense forcément, mais j’ai de bonnes sensations en ce moment, ça revient bien et on gagne. C’est l’essentiel. ». Présent dans le Chaudron hier soir, Adrien Ponsard estime comme Montanier que Stassin est sur la bonne voie. « Ce match, les Verts auraient dû le gagner plus largement. Il n’y avait pas grand monde en face. En première mi-temps, on a vu du bon football mais la finition a fait défaut. Les attaquants n’ont pas fait les bons choix. Ils ont parfois été trop collectif, y compris Davitashvili à qui on reproche souvent son individualisme. Stassin a été le plus remuant devant. Il revient bien. Dans ses déplacements, il a été très intéressants. Il faut une belle remise pour Boakye, il donne une balle de but à Duffus. C’est encourageant ».

Vers une fin de saison en boulet de canon ?

Selon Ponsard, Stassin va apporter à l’ASSE sur cette fin de saison, c’est évident… « Ce n’est plus le Stassin d’il y a un mois. Il dégage autre chose depuis deux matchs, il est beaucoup plus consistant. Il se bouge, il ouvre des brèches. Il reprend confiance petit à petit. Il y a du mieux. Il ne lui manque plus qu’un but mais il va se dépuceler et après il va enchaîner. Ça va revenir, ça se sent. Il va faire une belle fin de saison. Et collectivement, je pense que ce sera le cas pour toute l’équipe. Montanier fait du bon boulot. Il a trouvé une bonne ossature, avec Boakye en 8 et l’apport des recrues. Il y a encore des choses à améliorer mais si on continue comme ça, je pense qu’on va remonter et même qu’on finira premier. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2