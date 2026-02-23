Muet contre le Stade Lavallois lors de la victoire de l’ASSE (2-1), Lucas Stassin a toutefois confirmé un regain de forme. Analyse en quatre points.

Stassin décisif… par la passe

Même si son dernier but remonte à presque cinq mois (à Amiens), Lucas Stassin a montré hier contre le Stade Lavallois (2-1, les notes) qu’il peut encore peser sur le jeu offensif de l’ASSE. Sa quatrième passe décisive de la saison a ainsi permis à Augustine Boakye d’inscrire son cinquième but de la saison. Malgré une série impressionnante de 1153 minutes sans marquer, l’attaquant belge reste donc capable de contribuer au score par la passe. « Je me sens bien, j’ai essayé d’apporter à l’équipe avec une passe décisive et du pressing. Mon travail dos au but permet de créer des occasions », confiait-il après la rencontre, rappelant que tout ne se limite pas au but.

Très connecté à ses coéquipiers

Hier, l’attaquant belge de l’ASSE ne s’est en effet contenté de rester dans la surface. Il a dézoné, participé au jeu sur les côtés et plus bas dans l’axe, offrant des points d’appui précieux pour ses partenaires. Sa subtile remise avant le but de Boakye a montré une technique toujours fine. Il sent le jeu, ce n’est pas nouveau. Et malgré une passe délicate, il n’a pas perdu cet instinct. Même sa frappe repoussée par Mamadou Samassa (44e) rappelle que ses occasions de marquer ne sont jamais loin. Sa bonne connexion avec ses coéquipiers offensifs que sont Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona peut aussi être mise en avant, ses derniers combinant le plus souvent avec lui pour faire avancer le bloc stéphanois.

Montanier et le chaudron au soutien total

La confiance totale de Philippe Montanier est un autre signe positif : contrairement à d’autres, Stassin a joué l’intégralité de la rencontre et a été encensé en conférence de presse par le coach de l’ASSE. ce n’est pas la première fois qu’ul soutient publiquement son jeune protégé depuis sa prise de fonctions il y a un mois. « Il a fait un match énorme… On a tous envie qu’il soit récompensé de tous ses efforts, il faut qu’il persévère. C’est un buteur, il a besoin de marquer », a-t-il évacué devant les journalistes. Toujours aussi présent, le public de Geoffroy-Guichard – tout comme les réseaux sociaux – a également passé la soirée à soutenir le Belge et créer un contexte favorable pour lui faire retrouver son efficacité devant le but. Vu du stade, notre correspondant Laurent Hess a également noté le même regain de forme du joueur de 21 ans en lui attribuant la note plus qu’honorable de 6.

Entré, Duffus n’a pas marqué de points

Pendant ce temps, Joshua Duffus, le principal concurrent de Stassin sur le front de l’attaque, n’a pas su se montrer décisif après son entrée en jeu à la place du discret Cardona. Même si ses intentions étaient bonnes, le Jamaïcain a même vendangé une magnifique passe en pivot en cloche de son compère belge. « La spontanéité est là… il ne faut pas qu’il force ou tente des frappes de partout, la réussite viendra quand elle viendra », a apprécié le toujours très juste Robert Malm sur beIN Sports, qui a déjà connu de telles périodes de disette en carrière. Ce dernier éclairage met en lumière l’importance de Stassin pour l’ASSE et laisse penser que son réveil pourrait bientôt se matérialiser prochainement par des buts. Dès samedi prochain à Pau (20h) ?

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2