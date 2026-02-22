À LA UNE DU 22 FéV 2026
ASSE – Laval (2-1) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 22 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
L’ASSE a remporté sa 3e victoire en 3 matchs avec Philippe Montanier, contre Laval (2-1). Voici nos notes pour les Verts, qui remontent à la 2e place de la Ligue 2…

LARSONNEUR (6)

Il n’a rien pu faire sur l’égalisation de Camara. Mais sur sa seule autre intervention, il a été décisif sur la frappe vicieuse de Sellouki (76e), ce que n’a pas manqué de souligner Montanier.

PEDRO (6)

Le but lavallois est venu de son côté mais il a encore fait preuve de répondant. Du physique, de l’allant, il s’impose. Et à bien fêté ses 20 ans !

LE CARDINAL (6)

Sa lecture du jeu fait du bien. Et c’est confirmé : c’est un guerrier !

NADE (6)

Encore très solide.

OLD (6)

Un centre mal négocié. Mais sur son côté gauche, il a de nouveau été sérieux et appliqué. Ne s’est jamais fait déborder tout en tentant d’aller de l’avant. Il confirme.

KANTE (6), puis MOUEFFEK

Devant la défense, Kanté a bien ratissé. De l’impact, et de la justesse dans ses passes. Remplacé par MOUEFFEK, peu de temps après avoir été averti.

MILADINOVIC (5), puis TARDIEU

Miladinovic a livré une prestation sans grand relief. Remplacé par TARDIEU, averti sur sa première intervention (71e) et qui n’a pas vraiment contribué à redynamiser l’équipe…

BOAKYE (7)

De ce match, on retiendra avant tout sa frappe, lumineuse. Il a donné de bons ballons et confirmé que Montanier a raison de l’aligner au milieu.

CARDONA (4), puis DUFFUS

Sur son aile droite, Cardona a été bien moins inspiré et remuant qu’à Guingamp. Remplacé par Duffus, qui a raté une balle de 3-1 en tirant à côté, seul face à Samassa (83e).

STASSIN (6)

Le Belge a confirmé son regain de forme. S’il n’a pas marqué, il a été décisif avec sa eremise pour Boakye. Et il n’a pas ménagé ses efforts, avec notamment une belle ouverture pour Duffus (83e).

DAVITASHVILI (5,5), puis ANNAN

Davitashvili a transformé le penalty. Mais dans le jeu, il n’a pas été très en vue malgré un ou deux éclairs. Remplacé par ANNAN, qui a eu droit à ses premières minutes en 2026.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne


28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)
07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)
13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

