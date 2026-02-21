Sur beIN, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, s’est montré satisfait de la troisième victoire de suite de son équipe, face à Laval (2-1), même s’il estime qu’il y a beaucoup de points à améliorer.

C’est un Philippe Montanier heureux qui s’est présenté au micro de beIN, ce soir, après la victoire de son équipe sur Laval (2-1). C’est sa troisième de rang depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, ce qui permet aux Verts d’être 2es de Ligue 2. Perfectionniste, l’ancien gardien estime qu’il reste encore des points à perfectionner car il ne se satisfait pas de la deuxième période de son équipe. Il espère également que Lucas Stassin parviendra à en finir avec sa période de disette devant les buts.

« On veut rester dans les deux premières places »

« Il y a des motifs de satisfaction et puis, il y en a d’autres… Comme je l’ai dit aux joueurs, il faut que l’on progresse. On doit faire mieux. Oui, on a fait une bonne première période, on a fait ce qu’on avait prévu, à savoir fixé d’un côté pour partir de l’autre, aller dans la surface… Mais en deuxième période, on est restés sur un mauvais rythme. Dans l’ensemble, on mérite de gagner. Mais quand on est sur un but d’écart, on est sur un fil donc on a une impression mi-figue mi-raisin sur la deuxième période. »

« Je dis souvent que c’est multi-factoriel. On est un sport tellement complexe que plusieurs paramètres entrent en jeu. On a gagné moins de duels en seconde période, ça a joué. Il y a peut-être aussi une petite crainte par rapport à avant. Mais ce qui nous a manqué, c’est de ne pas inscrire le troisième but. Si on le marque, le match est plié. On a été un peu tendus sur la fin à cause de ça. Les stats sur le dernier quart d’heure sont en notre faveur alors je ne sais pas si c’est un problème physique. On a eu du déchet, c’est peut-être technique ou physique. On va isoler deux ou trois facteurs pour essayer d’améliorer ça. Les objectifs ? On veut rester dans les deux premières places. Je trouve que Lucas (Stassin) a fait un match énorme. Il a fait des appels, il est allé au duel… Il a vraiment joué en équipe et on veut qu’il soit récompensé de ses efforts pour l’équipe. C’est un joueur très important pour notre groupe. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2