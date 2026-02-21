En signant un doublé à Guingamp lors de la dernière victoire des Verts, Zuriko Davitashvili a dépassé son coéquipier belge Lucas Stassin.

Et si Zuriko Davitashvili était le facteur X de la remontada de l’ASSE ? Lors de la dernière victoire de l’ASSE à Guingamp samedi dernier (2-1), le Géorgien a signé un doublé qui a fait la différence et surtout mis son coéquipier belge Lucas Stassin derrière lui au classement. C’était en effet le quatrième doublé de Davitashvili sous le maillot de l’ASSE, samedi dernier. Un exploit qui le place désormais dans un cercle très fermé depuis la saison 1999/2000.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

8 doublés : Bafétimbi Gomis

: Bafétimbi Gomis 5 doublés : Piquionne, Ilan, Aubameyang

: Piquionne, Ilan, Aubameyang 4 doublés : Gradel, Hamouma, Beric, Cardona, Davitashvili

: Gradel, Hamouma, Beric, Cardona, Davitashvili 3 doublés : Perrin, Payet, Brandao, Erding, Khazri, Stassin

Davitashvili dépasse ainsi Stassin, qui reste bloqué à trois doublés. Ce simple détail illustre le changement de hiérarchie dans le vestiaire et la confiance que Philippe Montanier accorde à son Géorgien en pleine forme.

Une régularité impressionnante

Marquer quatre doublés n’est pas un hasard. Cela témoigne de la capacité de Davitashvili à se montrer décisif dans les moments importants. Avec ses courses, sa technique et son instinct de buteur, il s’impose comme un atout offensif majeur pour l’ASSE.

Derrière lui, un petit groupe de joueurs a atteint ce cap, mais peu ont montré la même constance et l’impact direct sur les victoires. Stassin, bien que talentueux, voit désormais Davitashvili prendre une longueur d’avance.

Une promesse hivernale respectée ?

Ce duel discret entre coéquipiers ne crée pas de conflits, mais il marque un signal clair : Davitashvili est dans une dynamique ascendante. Montanier peut désormais s’appuyer sur son Géorgien pour faire basculer des matchs compliqués. Et pour Stassin, l’exemple est stimulant : progresser, marquer, peser sur le jeu, c’est la seule manière de rester dans la course.

En rejoignant le groupe des joueurs à quatre doublés depuis 1999/2000, le Géorgien rejoint des noms comme Aubameyang ou Gradel, qui ont marqué durablement l’histoire de l’ASSE. Derrière, certains, comme Bryan Dabo ou El Jamali, ont un doublé… mais c’est leur unique but avec le club, illustrant l’écart de régularité et d’impact. À Guingamp, Davitashvili a prouvé qu’il ne venait pas juste pour remplir le maillot vert. Il est là pour faire la différence et s’installer comme l’un des hommes forts de Montanier. Il l’avait promis cet hiver en pleine rumeur de départ au mercato.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2