Samedi soir, Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer de nouveau. Pour la venue du Stade Lavallois (20h), déjà plus de 28 000 billets ont trouvé preneur et tout indique que la barre mythique des 30 000 spectateurs sera une fois de plus franchie du côté de l’ASSE.

Le Chaudron n’a jamais aussi bien porté son nom. Pour cette affiche de la 24e journée de Ligue 2, EVECT laisse entendre que près de 31 000 supporters sont attendus dans les tribunes, confirmant l’engouement exceptionnel qui accompagne l’AS Saint-Étienne cette saison. La billetterie affiche un rythme impressionnant, signe que l’attractivité du club reste intacte quelles que soient les circonstances.

Ce nouvel événement populaire traduit la passion indéfectible des Verts dans une saison marquée par l’espoir, à l’image du projet mené par l’entraîneur Philippe Montanier et de l’attachement profond de la ville à son équipe. À chaque match sans restriction, l’ASSE peut compter sur un public présent en masse pour pousser son équipe, et ce match contre Laval n’échappe pas à la règle.

Plus de 30 000 fans : une saison de records pour l’ASSE

Ce week-end marquera déjà le neuvième match de la saison au-dessus de 30 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard. Difficile de faire mieux dans l’antichambre de l’élite !

Saint-Étienne – Grenoble : 35 729 spectateurs

Saint-Étienne – Pau : 35 359 spectateurs

Saint-Étienne – Le Mans : 33 824 spectateurs

Saint-Étienne – Rodez : 33 051 spectateurs

Saint-Étienne – Reims : 33 112 spectateurs

Saint-Étienne – Guingamp : 32 131 spectateurs

Saint-Étienne – Boulogne : 30 143 spectateurs

Saint-Étienne – Montpellier : 30 451 spectateurs

Grâce à ces chiffres, la moyenne d’affluence plafonne à 30 061 spectateurs par match. Une véritable démonstration de force, dans un championnat où rares sont les clubs à pouvoir se targuer d’un tel remplissage.

Hausse de l’affluence malgré les huis clos

L’ASSE a pourtant dû composer avec plusieurs matches disputés à huis clos partiel, sous l’effet de sanctions disciplinaires. Tribune fermée, ambiance amputée, affluences souvent en repli : la communion aurait pu être entamée, elle est ressortie renforcée.

À titre d’exemple, face à Nancy, Geoffroy-Guichard n’a accueilli “que” 24 460 fans (Kop sud fermé), et les matchs contre Ecotay-Moingt ou Bastia ont aussi été impactés. Mais dès la réouverture totale des tribunes, le public a repris sa place sans attendre, incarnant un soutien sans faille que souligne la rubrique sur les personnalités influentes autour du club.

Les supporters adverses de retour dans le Chaudron

Autre motif de réjouissance pour l’ambiance : les supporters du Stade Lavallois seront bien autorisés à faire le déplacement ce week-end. Après un précédent face à Montpellier sous restriction, le Chaudron s’ouvre de nouveau à la ferveur des deux camps.

Le dialogue entre supporters reprend vie, et cette rencontre promet une atmosphère survoltée. Un symbole fort pour la Ligue 2, renforçant le caractère unique de ce stade et la convivialité qu’il inspire jusque dans ses moments les plus électriques.

Le Chaudron, place forte de la Ligue 2

Samedi soir, plus qu’une affiche, c’est une nouvelle célébration de la passion verte qui s’annonce. Difficile de trouver ailleurs en Ligue 2 une telle constance dans la ferveur et la fidélité. Malgré les obstacles, week-end après week-end, l’ASSE démontre que Geoffroy-Guichard reste la place forte du football populaire, où battre des records d’affluence devient presque une habitude.

Pour les supporters, la fête continue. Et chaque match à domicile est une invitation à partager, ensemble, cette expérience unique au cœur du football français.