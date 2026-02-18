À LA UNE DU 18 FéV 2026
ASSE : Montanier reçoit un énorme coup de pouce avant Laval 

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 13:03
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
En plus de voir son infirmerie se vider, l’ASSE a appris que celle de son prochain adversaire lavallois (samedi, 20h) se remplit dans le même temps.

Le timing est parfait. Alors que l’infirmerie de l’ASSE se vide peu à peu, celle de Laval se remplit dangereusement avant le déplacement à Geoffroy-Guichard, samedi (20h), pour la 24e journée de Ligue 2. Et c’est une excellente nouvelle pour les Verts. Déjà en grande difficulté cette saison, le Stade Lavallois se présentera dans le Chaudron avec plusieurs absences majeures. Joseph Layousse Samb, sorti blessé face au Mans le 7 février lors du derby du Maine (1-1), ne fera pas le déplacement. Touché sur un mauvais appui, le défenseur sénégalais souffre du quatrième métatarse de la cheville. Son forfait pour les prochaines semaines est acté. 

Frapolli privé de cadres

Mais ce n’est pas tout. Le Stade Lavallois devra également composer sans deux de ses éléments importants. Thibaut Vargas, victime d’une fracture à l’orteil, est indisponible pour plusieurs semaines. Julien Maggiotti, lui, a été opéré du genou et ne reviendra pas de sitôt. Trois absences lourdes pour un collectif déjà fragilisé. Sportivement, la situation est critique. Laval n’a plus gagné en championnat depuis le 25 novembre. Avec seulement trois victoires cette saison, les Tangos s’enfoncent et restent englués dans la zone rouge. Le SC Bastia se rapproche dangereusement, et la pression monte sur les épaules d’Olivier Frapolli.

Un contexte idéal pour les Verts

En face, l’ASSE arrive lancée après deux victoires consécutives qui ont totalement relancé la course à la montée. La dynamique est verte, la confiance revient, et l’écart statistique se réduit. Recevoir un adversaire diminué, en plein doute, dans un Geoffroy-Guichard qui rêve à nouveau de Ligue 1, ressemble à une opportunité en or. Attention toutefois au piège. Les équipes dos au mur sont parfois les plus dangereuses. Mais sur le papier, tous les voyants sont au vert pour les hommes de Montanier. À l’ASSE, le calendrier offre un coup de pouce. Aux Verts d’en profiter.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

