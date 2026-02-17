À LA UNE DU 17 FéV 2026
[06:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Avec Boakye au milieu, c’est mieux ! »
[05:00]FC Nantes : un choix de Kantari fait bondir les supporters !
[00:00]Estelle Laurier (OGC Nice, ex OL et FC Metz) va passer des pelouses à « Mariés au premier regard »
[23:22]FC Barcelone : Lamine Yamal se rate et le Real Madrid est leader de Liga !
[23:00]FC Nantes : Faut-il faire revenir Pierre Aristouy ?
[22:30]ASSE : Davitashvili talonne Mafouta, il dépasse Tardieu et revient sur Bardeli
[22:00]FC Nantes : Le Havre donne une leçon de maintien aux Canaris, son coach met la pression
[21:40]Real Madrid : Camavinga fait son mea culpa et de grandes promesses
[21:20]ASSE Mercato : Paul Eymard explique pourquoi il a recalé l’Inter Milan et Manchester United
[20:50]AS Monaco – PSG : grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé !
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Avec Boakye au milieu, c’est mieux ! »

Par Laurent Hess - 17 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
L’apport d’Augustine Boakye se révèle très intéressant depuis que Philippe Montanier s’est assis sur le banc de l’ASSE. Ce qui ne peut qu’encourager le successeur d’Eirik Horneland à poursuivre sur cette voie…

« Philippe Montanier l’a glissé samedi soir après la victoire de l’ASSE à Guingamp (2-1) : c’est Araujo Ilan qui lui a soumis l’idée de faire redescendre Augustine Boakye d’un cran. Et à Guingamp comme en fin de match face à Montpellier (1-0), ce repositionnement s’est transformé en coaching gagnant. Jusqu’ici, Boakye avait joué en attaque, que ce soit sur une aile ou même en « faux 9 », un rôle que lui avait attribué à plusieurs reprises Eirik Horneland malgré la présence dans l’effectif de trois avant-centres (Stassin, Duffus, N’Guessan) et celle d’Irvin Cardona.

Au milieu, Boakye apporte défensivement et surtout offensivement

Avec Montanier, il y a à priori plus de chances pour que Boakye s’installe désormais au milieu. Ce qui permet à Cardona de retrouver une place de titulaire aux côtés de Stassin et Davitashvili, l’attaque « type » des Verts, sur laquelle Horneland ne se sera finalement jamais appuyé. Cette saison, avec le Norvégien, l’ASSE n’a débuté aucun match avec ce trio-là ! Ce qui semble tout de même assez incroyable… Avec Boakye au milieu en soutien de trois attaquants, Montanier va permettre à l’ASSE de présenter une menace offensive de plus pour les défenses adverses. De plus, Boakye, dont la qualité de frappe du pied gauche n’est plus à démontrer, y compris de loin, a montré ces deux derniers matchs qu’il était plus à l’aise face au jeu, à la fois intéressant dans sa capacité à ressortir les ballons, à orienter le jeu et à ne pas paniquer sous pression, mais aussi en phases défensives, puisqu’il ne rechigne pas à aller au combat et qu’il est capable de gagner des ballons. En gros, donc : bien vu Ilan !»

ASSE

