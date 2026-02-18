À LA UNE DU 18 FéV 2026
[08:15]Stade Rennais : Haise arrive avec deux renforts au parfum de RC Lens et un cadeau pour les joueurs 
[07:46]ASSE Mercato : Kilmer offre une première signature à Montanier et met Perrin dans tous ses états 
[07:30]Real Madrid : les images folles de Mbappé qui dénonce les insultes racistes et prend l’auteur à partie à Lisbonne
[07:12]OM : coup de tonnerre pour Habib Beye ! 
[06:57]PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé et a trouvé son sauveur à Monaco 
[06:00]ASSE : la Ligue 1 se penche déjà sur Montanier
[05:00]PSG Mercato : la prochaine attendue par Luis Campos détournée de Paris ?
[00:00]FC Barcelone : Flick intègre une femme à son staff, le vestiaire en folie ! 
[23:09]Real Madrid : Vinicius offre la victoire face à Benfica malgré un nouveau scandale raciste
[22:55]PSG : Paris renverse Monaco grâce à Doué et prend une option sur les 8es de LDC, les tops et flops
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la Ligue 1 se penche déjà sur Montanier

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
Les Verts en joie
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Après deux victoires en autant de matches sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a vu un ancien collaborateur lui adresser des louanges en Ligue 1.

Victorieux à Guingamp (2-1), les Verts de Philippe Montanier s’installent sur le podium de Ligue 2 et semblent repartir sur une dynamique positive. Au lendemain de ce succès en Bretagne, Carles Martinez Novell, actuel entraîneur du TFC et ancien adjoint de Montanier lors de la saison 2022-2023, a tenu à lui adresser un message fort du côté de l’ASSE.

Martinez Novell encense Montanier

« Je suis honnêtement très content. Je sais que certaines personnes ont pu penser certaines choses… À l’époque, Philippe Montanier et le club n’avaient pas trouvé la possibilité de rester ici », a-t-il affirmé chez les Violets. Martinez Novell reconnaît que le départ de Montanier lui a ouvert des opportunités au Téfécé, sans pour autant diminuer le respect qu’il lui porte : « Pour être honnête, c’est vrai que cette situation a été positive pour moi, car ça m’a offert l’opportunité de devenir l’entraîneur du TFC. Sur les six mois ensemble, Philippe m’a beaucoup aidé. Il m’a donné de bons conseils. La relation a été bonne. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

« J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent »

Le technicien espagnol du Téfécé admet avoir mis de la distance après la succession sur le banc toulousain : « C’est vrai qu’après ce qu’il s’est passé, j’ai mis de la distance, car je sais que ce n’était pas facile quand tu pars et qu’un autre entraîneur arrive. » Mais son message vers le Forez reste très clair : « Je suis très content que Philippe ait pris cette décision d’aller à Saint-Étienne, avec Stéphane Lièvre. J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent. » Avec six points pris en deux matches, l’ASSE a retrouvé de la crédibilité dans la course à la montée. Et Montanier, déjà en réussite sur le terrain, bénéficie d’un soutien inattendu de son ancien club, preuve que ses choix et son professionnalisme continuent de marquer les esprits.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot