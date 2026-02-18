Après deux victoires en autant de matches sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a vu un ancien collaborateur lui adresser des louanges en Ligue 1.

Victorieux à Guingamp (2-1), les Verts de Philippe Montanier s’installent sur le podium de Ligue 2 et semblent repartir sur une dynamique positive. Au lendemain de ce succès en Bretagne, Carles Martinez Novell, actuel entraîneur du TFC et ancien adjoint de Montanier lors de la saison 2022-2023, a tenu à lui adresser un message fort du côté de l’ASSE.

Martinez Novell encense Montanier

« Je suis honnêtement très content. Je sais que certaines personnes ont pu penser certaines choses… À l’époque, Philippe Montanier et le club n’avaient pas trouvé la possibilité de rester ici », a-t-il affirmé chez les Violets. Martinez Novell reconnaît que le départ de Montanier lui a ouvert des opportunités au Téfécé, sans pour autant diminuer le respect qu’il lui porte : « Pour être honnête, c’est vrai que cette situation a été positive pour moi, car ça m’a offert l’opportunité de devenir l’entraîneur du TFC. Sur les six mois ensemble, Philippe m’a beaucoup aidé. Il m’a donné de bons conseils. La relation a été bonne. »

« J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent »

Le technicien espagnol du Téfécé admet avoir mis de la distance après la succession sur le banc toulousain : « C’est vrai qu’après ce qu’il s’est passé, j’ai mis de la distance, car je sais que ce n’était pas facile quand tu pars et qu’un autre entraîneur arrive. » Mais son message vers le Forez reste très clair : « Je suis très content que Philippe ait pris cette décision d’aller à Saint-Étienne, avec Stéphane Lièvre. J’espère le meilleur pour eux, ils le méritent. » Avec six points pris en deux matches, l’ASSE a retrouvé de la crédibilité dans la course à la montée. Et Montanier, déjà en réussite sur le terrain, bénéficie d’un soutien inattendu de son ancien club, preuve que ses choix et son professionnalisme continuent de marquer les esprits.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2