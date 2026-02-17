L’ASSE bouscule totalement la hiérarchie en Ligue 2. Longtemps distancés par Troyes, les Verts accélèrent leur remontée et ne comptent plus que deux petits points de retard sur les leaders…

Depuis la prise de fonction de Philippe Montanier, l’ASSE a revu ses ambitions à la hausse. En deux matchs seulement, les Stéphanois ont effacé quatre points de retard sur Reims et grignoté cinq points sur Troyes, leader encore bien installé il y a dix jours. Un état d’esprit retrouvé, une organisation remise à l’endroit – à l’image du changement tactique opéré par Montanier après Horneland – et une efficacité retrouvée devant le but : cette dynamique offre à l’ASSE une nouvelle dimension à l’approche du sprint final.

Troyes sur la défensive après avoir stoppé l’hémorragie

Dans le camp troyen, la fébrilité gagne du terrain. Finie la série noire de défaites qui minait l’Estac (quatre revers d’affilée, dont trois en championnat), mais le dernier match, arraché timidement sur la pelouse de la lanterne rouge bastiaise, a laissé un goût d’inachevé. Troyes, qui comptait sept points d’avance sur les Verts à la fin de l’ère Horneland, ne s’offre qu’un bref répit. L’avance a fondu et la pression du poursuivant stéphanois se fait ressentir à chaque journée, comme l’attestent les débats sur la situation tendue du club aubois actuellement.

Un week-end décisif à venir pour les prétendants

Le suspense prend une nouvelle dimension à l’aube de ce prochain week-end. Troyes devra impérativement l’emporter face à Pau pour garder le contrôle, alors que Reims croise Amiens dans une affiche piégeuse. Les Verts, eux, accueillent Laval avec l’occasion rêvée de capitaliser sur leur série, sous les yeux d’un Red Star qui pourrait, dès la veille, s’inviter provisoirement tout en haut du classement en cas de succès à Annecy. Jamais la lutte pour la montée n’a paru aussi ouverte, chaque point gagnant en valeur au fil des confrontations directes à venir.

Les faits marquants en chiffres

Saint-Étienne n’est plus qu’à 2 points du leader Troyes, contre 7 avant le changement d’entraîneur à l’ASSE

n’est plus qu’à 2 points du leader Troyes, contre 7 avant le changement d’entraîneur à l’ASSE 5 points pris par les Verts sur Troyes en deux journées seulement

Troyes met fin à une série de 4 défaites mais reste fragile offensivement

Red Star en embuscade, Reims toujours dans la course à la montée

Prochains rendez-vous : Troyes – Pau, Saint-Étienne – Laval, Red Star – Annecy

Des retours à l’Etrat

Pour couronner le tout, Peuple Vert fait savoir que Florian Tardieu et Chico Lamba ont repris l’entraînement individuel. Course, travail avec ballon et sensations positives au programme. Les deux joueurs pourraient postuler à une place dans le groupe face à Laval même si le staff médical de l’ASSE reste prudent. Aucun risque ne sera pris mais les nouvelles vont dans le bon sens.