ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)

Comme attendu, l’ASSE a annoncé le départ d’Eirik Horneland d’un « commun accord », dans la foulée de la défaite face à Boulogne dans le Chaudron (0-1). La dernière du coach norvégien a été ratée, et son successeur, Philippe Montanier, aura fort à faire. Sa présentation à la presse devrait avoir lieu lundi.

Le communiqué complet de l’ASSE

« L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février.



Eirik Horneland est arrivé à la tête de l’équipe professionnelle dans une période de transformation profonde pour les Verts. L’effet de sa contribution à celle-ci aura été notable bien au-delà du terrain et des 43 rencontres qu’il aura dirigées avec l’équipe première.



Le club tient à exprimer sa profonde reconnaissance pour les qualités humaines qu’Eirik a démontrées chaque jour au centre d’entraînement. Son intégrité, ainsi que la sincérité et la chaleur des relations qu’il a su nouer au sein du club, laissent une empreinte positive et durable sur l’institution.



Message du Président Ivan Gazidis : « Je tiens à remercier Eirik pour son travail infatigable et son professionnalisme. Eirik est un entraîneur qui comprend profondément le poids et l’histoire de ce maillot. Tout au long de son passage au club, il a travaillé avec sérieux et un niveau d’engagement quotidien qui ont suscité le respect de tous au centre d’entraînement. Lui, Andrea et Hassan quittent le club avec nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de réussite pour la suite. »



Message d’Eirik Horneland : « Ce fut un immense privilège de travailler pour ce club, une expérience qui restera en moi toute ma vie. J’ai travaillé chaque jour avec un profond respect pour ce que représente l’ASSE pour cette ville et ses supporters. Je remercie les joueurs pour leur engagement, le staff pour son soutien sans relâche, les supporters pour leur ferveur unique, ainsi que la direction pour la confiance et le soutien qu’elle m’a accordés. Si mon parcours s’achève ici, je pars avec une grande fierté d’avoir entraîné ce club. Je resterai toujours un supporter de l’AS Saint-Étienne et lui souhaite le plus grand succès pour l’avenir. »

Le club est désormais pleinement mobilisé et concentré sur ses prochaines échéances sportives. Une communication complémentaire concernant l’organisation du staff de l’équipe première sera faite dans les prochains jours ».