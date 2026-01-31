ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland

Pour la dernière d’Eirik Horneland à l’ASSE, les Verts se sont inclinés face à Boulogne (0-1). La crise est profonde dans le Forez.

Dans un Chaudron qui attendait une réaction pour le dernier match d’Eirik Horneland à la tête de l’ASSE, les Verts n’ont pas réussi à exaucer les souhaits de leur public. Leur passivité défensive a une nouvelle fois posé de gros soucis. Dès la 8e minute, le mauvais alignement de la défense a offert un boulevard sur le côté droit, dans le dos de Old, pour ensuite permettre à Lecolier d’ouvrir le score. Le cauchemar s’est poursuivi à la 26e minute avec le carton rouge reçu par João Ferreira à la 26e pour un tacle musclé face à Binet.

Symbole du grand manque de confiance des Stéphanois, Lucas Stassin ratait l’immanquable à la 52e, seul devant le but, sans jamais tirer. Sous les sifflets de Geoffroy-Guichard, l’ASSE s’incline pour la deuxième fois de suite, et réalise une nouvelle fois une terrible opération comparé à ses concurrents. Elle reste 5e de Ligue 2, cette fois à 4 points de la 2ème place. Et voilà, ce fût le dernier match de l’ère Horneland, qui se conclue par une 18e défaite en 43 matchs, pour 16 victoires et 9 matchs nuls. Place désormais à Philippe Montanier, qui aura un gros défi à relever !