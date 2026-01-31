À LA UNE DU 1 FéV 2026
[23:10]AS Monaco – Stade Rennais (4-0) : les Rouge et Noir se font détruire en Principauté !
[23:04]Elche – FC Barcelone (1-3) : les Blaugrana enchaînent et consolident la première place de Liga
[22:56]FC Nantes Mercato : Kantari remet Mwanga à sa place après son coup fourré
[22:41]ASSE : Kilmer annonce le départ d’Eirik Horneland (officiel)
[22:25]OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !
[21:55]ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland
[20:57]FC Lorient – FC Nantes (2-1) : un choc du maintien encore perdu, les tops et flops des Canaris
[20:36]OM : De Zerbi fait une nouvelle sortie sur son avenir et flatte les supporters
[20:25]PSG Mercato : un joueur lancé par Luis Enrique quitte Paris (officiel)
[20:13]Stade Rennais : la compo de Beye pour affronter l’AS Monaco
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Boulogne (0-1) : les Verts s’effondrent pour la dernière d’Horneland

Par William Tertrin - 31 Jan 2026, 21:55
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pour la dernière d’Eirik Horneland à l’ASSE, les Verts se sont inclinés face à Boulogne (0-1). La crise est profonde dans le Forez.

Dans un Chaudron qui attendait une réaction pour le dernier match d’Eirik Horneland à la tête de l’ASSE, les Verts n’ont pas réussi à exaucer les souhaits de leur public. Leur passivité défensive a une nouvelle fois posé de gros soucis. Dès la 8e minute, le mauvais alignement de la défense a offert un boulevard sur le côté droit, dans le dos de Old, pour ensuite permettre à Lecolier d’ouvrir le score. Le cauchemar s’est poursuivi à la 26e minute avec le carton rouge reçu par João Ferreira à la 26e pour un tacle musclé face à Binet.

Symbole du grand manque de confiance des Stéphanois, Lucas Stassin ratait l’immanquable à la 52e, seul devant le but, sans jamais tirer. Sous les sifflets de Geoffroy-Guichard, l’ASSE s’incline pour la deuxième fois de suite, et réalise une nouvelle fois une terrible opération comparé à ses concurrents. Elle reste 5e de Ligue 2, cette fois à 4 points de la 2ème place. Et voilà, ce fût le dernier match de l’ère Horneland, qui se conclue par une 18e défaite en 43 matchs, pour 16 victoires et 9 matchs nuls. Place désormais à Philippe Montanier, qui aura un gros défi à relever !

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot