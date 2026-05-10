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FRANCE

ASSE : un premier verdict est tombé pour Le Mans, les Verts bientôt fixés pour les barrages

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 11:20
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Patrick Videira aux côtés de ses joueurs

La montée en Ligue 1 du Mans devrait être officialisée mercredi 13 mai lors de la réunion de la commission de discipline. 

Le suspense touche bientôt à sa fin. Après l’incroyable interruption du match entre Bastia et Le Mans à Furiani, la situation devrait enfin être clarifiée dans les prochains jours… et cela concerne directement l’ASSE. Selon les dernières informations de la LFP, la montée du Mans en Ligue 1 devrait être officiellement entérinée mercredi 13 mai lors de la réunion de la commission de discipline. Une décision très attendue après les événements chaotiques survenus samedi soir en Corse.

Pour rappel, les Manceaux menaient 2-0 dans le temps additionnel lorsque la rencontre avait été interrompue à la suite de jets de fumigènes sur la pelouse de Furiani. Après plusieurs minutes d’attente, les officiels avaient finalement décidé de ne pas reprendre le match, laissant planer le doute sur l’homologation définitive du résultat. Sauf énorme retournement de situation, Le Mans devrait donc bien valider son retour dans l’élite du football français, quinze ans après avoir quitté la Ligue 1 et après une incroyable reconstruction du club ces dernières années.

Cette décision aura également des conséquences directes pour Saint-Étienne. Car une fois le résultat définitivement validé, l’ASSE sera officiellement confirmée à la troisième place et connaîtra précisément son programme pour les barrages d’accession. Les Verts affronteront alors le vainqueur du premier barrage entre le Red Star et Rodez, programmé mardi soir.

Autant dire que toute l’attention du peuple stéphanois sera désormais tournée vers cette double confrontation qui peut totalement faire basculer la saison. Dans le Forez, l’attente devient immense. Après une saison éprouvante, les hommes de l’ASSE savent qu’ils ne sont plus qu’à quelques matches d’un retour en Ligue 1. Mais ils savent aussi que ces barrages s’annoncent particulièrement dangereux, surtout face à des équipes lancées à pleine vitesse comme Rodez ou le Red Star. Une chose est sûre : mercredi pourrait définitivement lancer le sprint final le plus important de la saison des Verts.

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