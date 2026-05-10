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FRANCE

RC Lens Mercato : un énorme dossier bouclé et annoncé contre le PSG ! 

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 11:40
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Adrien Thomasson (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors qu’il avait une proposition de prolongation, le vice-capitaine du RC Lens Adrien Thomasson a acté son départ ces derniers jours.

C’est une page importante qui est en train de se tourner au RC Lens. À quelques jours d’un rendez-vous énorme face au PSG et avant une finale de Coupe de France historique contre l’OGC Nice, les Sang et Or ont acté un départ qui touche particulièrement les supporters lensois.

Le départ de Thomasson annoncé contre le PSG ?

Adrien Thomasson a décidé de ne pas prolonger son aventure dans l’Artois. Pourtant, le milieu offensif disposait bien d’une proposition de prolongation de la part du RC Lens. Mais après plusieurs semaines de réflexion, le vice-capitaine lensois a choisi de relever un nouveau défi. Une décision forte qui devrait être officialisée très rapidement. Selon L’Équipe, le joueur de 32 ans, en fin de contrat à l’issue de la saison, pourrait même faire ses adieux à Bollaert dès ce mercredi lors de la réception du PSG. Une soirée qui s’annonce forcément très particulière pour un joueur devenu l’un des symboles du renouveau lensois ces dernières saisons.

Arrivé en janvier 2023, Adrien Thomasson aura marqué le club par son activité, sa régularité et son état d’esprit irréprochable. En 127 matches sous le maillot sang et or, il aura inscrit 15 buts tout en s’imposant comme un cadre incontournable du vestiaire lensois. Cette saison encore, l’ancien Strasbourgeois a été exceptionnel dans la création offensive. Avec 10 passes décisives, il s’est même installé comme le meilleur passeur de Ligue 1, confirmant son importance dans le système lensois.

Un rêve de Coupe de France 

En coulisses, plusieurs clubs français surveillent sa situation de très près. Le Paris FC et Rennes sont notamment évoqués pour accueillir le milieu offensif, avec des propositions plus longues et financièrement supérieures à celle du RC Lens. Du côté de Jean-Louis Leca, qui prend progressivement une place centrale dans l’organisation sportive du club, ce dossier était particulièrement sensible. Thomasson représentait parfaitement l’identité lensoise : engagement total, générosité et attachement collectif.

Mais avant de penser définitivement à son avenir, le joueur garde un immense objectif en tête : offrir un trophée historique au RC Lens. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2019, Thomasson rêve désormais de conclure son aventure artésienne par une victoire en Coupe de France face à Nice le 22 mai au Stade de France. Autant dire que l’émotion risque d’être immense à Bollaert contre le PSG. Car les supporters lensois savent qu’ils pourraient assister aux derniers pas d’un joueur devenu, en seulement deux ans, l’un des visages forts du projet sang et or.

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