Luis Enrique a donné son feu vert pour recruter cet attaquant de renommée international au PSG cet été.

Le PSG prépare déjà son prochain mercato… et un nom XXL revient avec insistance du côté de Paris. Selon la Cadena SER, Luis Enrique aurait donné son feu vert pour tenter un énorme coup offensif cet été : Julian Alvarez. Depuis deux saisons, le tandem Luis Campos – Luis Enrique impressionne par sa gestion du recrutement. Fini les mercatos bling-bling et les dépenses incontrôlées : le PSG cible désormais des profils précis, capables de s’intégrer parfaitement au projet collectif voulu par le technicien espagnol.

Le PSG le mieux placé pour Alvarez

Et les résultats parlent pour eux. L’été dernier, le PSG avait limité ses mouvements avec les seules arrivées de Lucas Chevalier et Ilia Zabarnyi. Luis Enrique avait notamment estimé qu’il n’était pas nécessaire de recruter une doublure à Achraf Hakimi ou un nouvel attaquant. Des choix validés sur le terrain puisque le PSG s’est qualifié, pour la deuxième saison consécutive, en finale de Ligue des champions. Mais cette fois, le club parisien pourrait se montrer beaucoup plus ambitieux offensivement. Car plusieurs mouvements sont possibles dans le secteur de l’attaque. Ibrahim Mbaye plaît fortement en Angleterre tandis que Gonçalo Ramos est régulièrement annoncé sur les tablettes de clubs italiens. En coulisses, Paris travaille donc déjà sur un renfort majeur.

Luis Enrique est séduit

Et Julian Alvarez coche absolument toutes les cases. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid est particulièrement apprécié par Luis Enrique, séduit par son intelligence de jeu, son activité incessante et sa polyvalence offensive. Selon la SER, l’international argentin envisagerait désormais un départ des Colchoneros dès cet été. Le média espagnol explique que le Barça et Arsenal suivent également la situation, mais que le PSG fait partie des clubs les plus avancés sur ce dossier. Mieux encore : Julian Alvarez serait très intéressé par l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique à Paris. Pour le moment, aucun club n’aurait officiellement contacté l’Atlético de Madrid, qui espère encore conserver son attaquant. Mais les dirigeants madrilènes soupçonnent déjà l’entourage du joueur d’avoir entamé des discussions avec plusieurs prétendants.

L’Atlético tient mais jusqu’à quand ?

Sous contrat jusqu’en 2030, Alvarez ne sera évidemment pas vendu à prix cassé. Et la situation pourrait encore devenir plus folle avec la prochaine Coupe du monde : une grande compétition de l’Argentin ferait grimper encore davantage sa valeur. Malgré cela, le PSG semble aujourd’hui être le club le mieux armé financièrement pour boucler une telle opération. La presse espagnole affirme même qu’une première offensive parisienne serait déjà en préparation et que l’Atlético pourrait ne pas résister longtemps. Si ce dossier venait à se concrétiser, le PSG frapperait un énorme coup sur le marché des transferts. Car à seulement 26 ans, Julian Alvarez représente exactement le type de superstar collective que Luis Enrique rêve d’installer au cœur de son projet.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League