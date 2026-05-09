Revue de presse espagnole : Vinicius (Real Madrid) espéré par un cador européen, un joueur du FC Barcelone scelle son avenir

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 9 mai 2026.

SPORT : « Retour vers le passé ? »

Le quotidien évoque une situation de crise au sein du Real Madrid, où Florentino Pérez aurait entamé des contacts avec José Mourinho dans l’optique d’un retour de l’entraîneur portugais. L’objectif serait de reprendre le contrôle d’un vestiaire jugé instable après un conflit interne entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. Dans ce contexte tendu, l’idée d’un retour de Mourinho gagne en intensité au sein de la direction madrilène.

Du côté du FC Barcelone, l’ambiance est à la confiance avant le Clasico. Les joueurs de Hansi Flick estiment vivre une opportunité historique face à un Real Madrid fragilisé. Le vestiaire blaugrana serait pleinement mobilisé et convaincu de pouvoir profiter de la situation pour frapper un grand coup dans la rivalité face aux Madrilènes.

AS : « MAIN FERME »

AS revient sur la gestion interne du Real Madrid après l’incident entre Valverde et Tchouaméni. Les deux joueurs ont officiellement signé la paix sous supervision interne et ont été sanctionnés d’une amende globale de 500 000 euros. Le club a également ouvert une enquête pour identifier une éventuelle “taupe” responsable de fuites internes. Malgré cela, Tchouaméni devrait bien être disponible pour le Clasico, tandis que Valverde sera absent.

MARCA : « PRÈS D’UN MILLION… ET ÇA CONTINUE »

Marca confirme la sanction disciplinaire historique infligée par le Real Madrid à Valverde et Tchouaméni, chacun écopant de 500 000 euros d’amende pour leur altercation interne. Aucune conséquence sportive directe n’a été prise, et la procédure disciplinaire est désormais clôturée. Aurélien Tchouaméni a reconnu sa faute et accepté la sanction.

MUNDO DEPORTIVO : « NOUS VOULONS LA LIGA DÈS MAINTENANT »

Dans une interview accordée au quotidien, Fermín López affiche les ambitions du Barça, déterminé à remporter la Liga sans attendre. Le milieu de terrain insiste sur la valeur de l’effectif formé au club et affirme vouloir poursuivre son aventure au FC Barcelone sur le long terme.

Par ailleurs, Mundo Deportivo évoque également la situation tendue au Real Madrid avec les sanctions internes et les tensions de vestiaire. Enfin, Manchester City serait prêt à passer à l’action pour Vinícius Jr, dont la situation contractuelle reste incertaine alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.