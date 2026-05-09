Stade Rennais : gros coup dur pour l’avenir de Lepaul

Auteur d’une saison remarquable avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul s’impose comme l’une des révélations offensives de Ligue 1, mais son avenir en équipe de France a pris un gros coup.

Pour sa première saison avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul réalise un exercice 2025-2026 de très haut niveau. Avec 19 buts inscrits en Ligue 1 en 32 matchs, l’ancien joueur d’Angers s’est installé parmi les attaquants les plus efficaces du championnat français, malgré un parcours atypique passé par les divisions inférieures.

Son rendement impressionnant, marqué par une régularité et une efficacité dingue, lui permet de jouer les premiers rôles dans la course au titre de meilleur buteur.

Un profil qui attire l’attention des Bleus

Forcément, ses performances ont ouvert la porte à un débat autour de l’équipe de France. À quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, son nom circule parmi les observateurs, tant sa progression est rapide.

Le joueur, lui, ne cache pas son rêve de porter le maillot bleu, tout en restant mesuré sur ses chances.

Un écart encore jugé trop important pour les Bleus

Mais malgré sa saison aboutie, le staff de l’équipe de France reste prudent. Selon des informations de L’Équipe, les performances de Lepaul sont reconnues en interne, mais un écart est jugé important entre la Ligue 1 et le niveau exigé en compétition internationale.

La logique de groupe, souvent privilégiée par Didier Deschamps, ainsi que l’expérience au plus haut niveau européen, jouent également contre lui à ce stade.

Une non-sélection quasi actée pour 2026 ?

À ce jour, l’hypothèse d’une convocation pour la Coupe du monde apparaît très faible. Malgré sa saison statistiquement exceptionnelle, Lepaul semble encore devancé par des attaquants déjà installés en sélection ou plus expérimentés sur la scène internationale.

Le message est clair : son explosion en Ligue 1 ne suffit pas encore à bouleverser la hiérarchie des Bleus.

Un avenir encore ouvert

Si la porte du Mondial 2026 semble difficile à franchir, la trajectoire de Lepaul reste ascendante. Une confirmation au plus haut niveau européen ou une saison supplémentaire du même calibre pourrait rapidement changer la donne.

En attendant, le Rennais continue surtout de transformer sa réussite en Ligue 1 en argument sportif difficile à ignorer pour l’avenir de l’équipe de France.