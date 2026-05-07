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Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant le Paris FC 

Par Bastien Aubert - 7 Mai 2026, 10:00
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Franck Haise (Stade Rennais)

Franck Haise peut préparer sereinement le choc entre le Stade Rennais le Paris FC dimanche au Roazhon Park (21h).

Le Stade Rennais aborde son rendez-vous face au Paris FC avec plusieurs éléments très encourageants. À l’approche de la 33e journée de Ligue 1, programmée dimanche soir au Roazhon Park, Franck Haise peut en effet préparer son équipe avec une certaine sérénité. Plusieurs signaux positifs viennent en effet renforcer la dynamique rennaise avant ce match important.

Léonard réussit au Stade Rennais 

Premier élément notable : la désignation de l’arbitre. C’est Thomas Léonard qui officiera lors de cette rencontre, un nom qui réussit particulièrement bien au Stade Rennais. En 20 matchs dirigés auparavant, le bilan est largement favorable aux Rouge et Noir avec 13 victoires, 2 matchs nuls et seulement 5 défaites. Cette saison, le Stade Rennais avait déjà croisé sa route lors d’un succès convaincant à domicile contre Strasbourg (4-1), un souvenir qui nourrit forcément une certaine confiance avant la réception du Paris FC.

Al-Tamari récompensé ?

Autre motif de satisfaction pour le club breton : la reconnaissance individuelle de l’un de ses joueurs. Le superbe but de Mousa Al-Tamari inscrit sur la pelouse de Lyon a été sélectionné parmi les six nommés pour le Trophée UNFP du plus beau but de la saison en Ligue 1. Une distinction symbolique, mais qui confirme la visibilité du Stade Rennais dans les récompenses individuelles cette saison, déjà illustrée par la nomination de Brice Samba chez les gardiens pour les Trophées 2026. Dans un sprint final où chaque détail peut compter, ces signaux positifs arrivent au bon moment pour le Stade Rennais, qui veut terminer sa saison sur une dynamique solide devant son public.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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