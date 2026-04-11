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Décrié au FC Nantes, Antoine Kombouaré réussit de super débuts avec le Paris FC, large vainqueur de l’AS Monaco (4-1) hier soir à Jean Bouin. Proche du Kanak, Pierre Ménès savoure. Et tire sur les détracteurs de Kombouaré, dont il est proche.

Une victoire référence face à Monaco

Le succès du Paris FC face à Monaco a marqué les esprits. Les Parisiens ont rapidement pris l’ascendant dans la rencontre, menant 3-0 avant la pause, avant de confirmer en seconde période.

Pierre Ménès a notamment souligné la maîtrise collective affichée :

« Monaco n’a jamais su s’adapter à ce qu’a proposé le Paris FC. »

Il a également mis en avant la solidité défensive de l’équipe, capable de gérer son avantage :

« En deuxième mi-temps, ils ont montré leur grande qualité défensive. »

Une prestation qui confirme la bonne dynamique actuelle du Paris FC, toujours invaincu depuis l’arrivée de Kombouaré.

Ménès répond aux critiques visant Kombouaré

Au-delà du match, Pierre Ménès a tenu à revenir sur les critiques adressées à l’entraîneur à son arrivée :

« Certains ont dit : “Il doit y avoir un terrain de golf près de Jean-Bouin”. »

Des propos qu’il juge déplacés, tout comme certaines attaques plus directes :

« On l’a fait passer pour un gros nul. »

Le consultant a alors répondu avec une formule marquante :

« Et le gros nul vous salue bien ! »

Une manière de souligner que les résultats actuels constituent, selon lui, la meilleure réponse aux critiques.

Une reconnaissance basée sur les résultats

Pierre Ménès insiste sur l’impact positif de Kombouaré au Paris FC :

« Il fait énormément de bien au Paris FC, il est invaincu. »

Proche du technicien, il reconnaît également que certaines critiques l’avaient personnellement affecté :

« Les commentaires m’avaient blessé parce que c’est un ami. »

Pour lui, la situation actuelle permet de remettre en perspective les jugements passés :

« La meilleure réponse, c’est ça. »

Un débat relancé autour de son passage à Nantes

Ces prises de position relancent indirectement les discussions autour du passage d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. Longtemps critiqué par une partie des supporters, son travail est aujourd’hui réévalué à la lumière de ses résultats actuels. Si les avis restent partagés, ses débuts avec le Paris FC apportent de nouveaux éléments au débat.