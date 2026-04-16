Revue de presse : bonne nouvelle pour Lens, l’avenir d’un joueur du LOSC incertain, un attaquant sur le départ à Rennes ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : bonne nouvelle pour la demie contre Toulouse

Marc McKenzie a été expulsé lors de la défaite du TFC contre Lille (0-3), après avoir accroché Matias Fernandez-Pardo à l’entrée de la surface. Initialement, il était envisagé que sa suspension ne couvre qu’un seul match, notamment celui contre Lens en Ligue 1. Cependant, la commission de discipline de la LFP a finalement décidé de le suspendre pour deux matchs fermes. Résultat : McKenzie manquera à la fois la rencontre de championnat face à Lens et la demi-finale de Coupe de France. Cette absence oblige l’entraîneur Carles Martinez Novell à revoir sa défense centrale. Il pourra toutefois compter sur le retour de Charlie Cresswell, ainsi que sur Seny Koumbassa, récemment prolongé, et Djibril Sidibé pour recomposer son arrière-garde.

LOSC : Ichem Ferrah n’exclut pas de rester à Cambuur

Ichem Ferrah, prêté par le LOSC au SC Cambuur depuis le début de la saison 2025-2026, réalise une excellente année aux Pays-Bas. À seulement 20 ans, il s’impose comme le joueur le plus décisif de son équipe avec 11 buts et 6 passes décisives, et figure parmi les candidats au titre de meilleur joueur du championnat sur une période récente. Très satisfait de son expérience, il s’est exprimé sur son avenir pour Leeuwarder Courant et n’exclut pas de prolonger son séjour à Leeuwarden. Il affirme ne pas être en contact avec Lille pour l’instant et souhaite discuter de la suite avec sa famille. Il dit aussi apprécier énormément son entraîneur Henk de Jong, qu’il considère comme une figure importante de sa progression. Le joueur souligne également ses progrès cette saison, notamment dans le jeu collectif et la finition, en expliquant que son repositionnement sur l’aile droite lui a permis de mieux développer ses qualités techniques.

Stade Rennais : Mousa Al-Tamari vers un départ ?

Mousa Al-Tamari, recruté par le Stade rennais à l’hiver 2025 pour environ 8 millions d’euros, réalise une bonne saison en Bretagne avec 5 buts et 7 passes décisives. L’ailier jordanien s’est imposé comme un élément offensif important du club. À 28 ans, il se trouve à un tournant de sa carrière. Selon Media Foot, son entourage n’exclut pas un départ, et plusieurs clubs saoudiens s’intéressent à lui. Rennes pourrait envisager un transfert en cas d’offre supérieure à 10 millions d’euros, ce qui satisferait potentiellement toutes les parties.

OL : Lacazette victime d’une usurpation d’identité

Alexandre Lacazette a récemment été victime d’une usurpation d’identité dans une affaire de fraude aux allocations familiales. Un homme d’une quarantaine d’années, vivant près de Nice, a en effet réussi à se faire passer pour l’ancien attaquant de l’OL afin de tromper la CAF. Grâce à cette fraude, il aurait perçu environ 200 000 euros avant d’être découvert, selon Le Parisien.

FC Metz : un jubilé pour Robert Pirès

Robert Pirès, ancien joueur du FC Metz et champion du monde 1998 et d’Europe 2000 avec l’équipe de France, a annoncé l’organisation de son jubilé au stade Saint-Symphorien le 6 octobre à 21 heures. Lors d’une présentation conviviale au club, il a remercié le FC Metz pour son rôle dans sa formation et sa carrière, rappelant son arrivée en 1992 et son parcours jusqu’en 1998. Il a aussi évoqué ses souvenirs marquants, notamment la déception du titre de champion de France manqué en 1998. Le match de gala prévu opposera des anciens du FC Metz à une sélection du reste du monde, avec de nombreuses anciennes stars invitées, notamment de ses passages à Arsenal et Villarreal. L’événement aura aussi une dimension caritative, une partie des recettes étant reversée à une association.

Paris FC : Stéphane Gilli revient sur son départ

Stéphane Gilli, ancien entraîneur du Paris FC, est revenu sur son éviction en février dernier, alors que le club luttait pour son maintien. Il regrette de ne pas avoir pu terminer la saison et estime qu’il aurait réussi à maintenir l’équipe en Ligue 1. Il rappelle notamment : « On m’avait fixé le maintien comme objectif et j’ai été remercié avec six points d’avance sur le barragiste à onze journées de la fin. Nous n’avons jamais été relégables de la saison. Je pense qu’on se serait maintenus si j’étais resté. » Le technicien dit aussi avoir été touché par les messages des joueurs et du club après son départ : « J’ai d’ailleurs reçu beaucoup de messages de joueurs quand je suis parti. Ces témoignages, à tous les niveaux du PFC, me rendent encore plus fier de tout ce qu’on a réalisé avec mon staff. » Depuis son remplacement par Antoine Kombouaré, le Paris FC réalise de très bons résultats, restant sur une série de sept matchs sans défaite et venant de s’imposer largement contre Monaco (4-1).