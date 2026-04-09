OM : Beye doit-il insister avec son 3-4-3 contre le FC Metz ?

Après la défaite de l’OM à Monaco (1-2), Habib Beye doit-il insister avec son 3-4-3. Le débat est lancé chez But!.

« Oui, il y a du positif »

« Malgré la défaite face à AS Monaco (1-2), Habib Beye aurait tout intérêt à s’inscrire dans la continuité en conservant son 3-4-3. Au-delà du résultat, l’OM a affiché des choses intéressantes dans le contenu, notamment dans ses intentions offensives. L’équipe s’est montrée plus cohérente, avec des circuits de passes mieux identifiés et surtout une vraie connexion entre les joueurs du front offensif, capable de créer des décalages et de mettre en difficulté l’adversaire. Ce système a également permis d’apporter plus de largeur et de verticalité, avec des projections rapides et une occupation des espaces plus intelligente. Même si tout n’a pas été parfait, notamment dans la gestion des transitions défensives, la base de travail semble bien plus solide que dans les précédentes configurations testées cette saison.

Dans cette optique, le retour de Mason Greenwood pourrait être un élément clé. Son profil, capable de dynamiter les défenses et de s’intégrer dans un trio offensif mobile, correspond parfaitement aux exigences du 3-4-3. C’est d’ailleurs un système que Beye maîtrise bien, lui qui l’a souvent utilisé lors de son passage au Stade Rennais avec succès. Face au FC Metz, maintenir cette organisation pourrait permettre à l’OM de capitaliser sur les automatismes naissants et de franchir un cap dans l’animation offensive. Plus qu’un simple choix tactique, il s’agit désormais de donner de la continuité à un projet de jeu qui commence enfin à prendre forme. À revoir, donc. »

Bastien Aubert

« Oui aussi ! »

« Je partage l’analyse de Bastien. Le 3-4-3 n’a pas porté ses fruits à Monaco mais Beye doit insister. C’est un système qui privilégie l’offensive et je ne comprendrais pas que le coach de l’OM recule face à la lanterne rouge messine.

Le 3-4-3 permet d’étirer les défenses et il faudra certainement apporter du surnombre sur les côtés pour forcer le verrou lorrain. Il y a fort à parier que Metz viendra avec le bus, donc le 3-4-3 semble être un bon système pour ce match et pour emballer la rencontre. Il le faudra, surtout que le Vélodrome risque de gronder. Avec Greenwood de retour, l’OM peut dynamiter la lanterne rouge de la L1. Reste à voir à quel poste évoluera Greenwood, mais c’est à Beye de la mettre dans les meilleures dispositions. Il ne se doit. Car il n’a plus de joker, et parce que la colère commence à gronder. »

Laurent Hess