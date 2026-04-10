OM – FC Metz (3-1) : les notes des Marseillais, de retour sur le podium de L1

L’OM s’est imposé sans rassurer contre le FC Metz (3-1) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les notes des Marseillais.

Geronimo Rulli 5

Le gardien argentin n’a rien eu à faire en première période mais il a bien failli être cueilli sur une frappe d’Hein qui a touché le poteau (44e) ! Pas exempt de tout reproche, Rulli est lâché par sa défense sur le 2-1 messin (49e) et sort ensuite une parade de grande classe à terre (62e).

Benjamin Pavard 5

Tonique en début de match, Benjamin Pavard perd un ballon brûlant devant sa surface en fin de première période et il est trop attentiste devant Tsitaichvili sur le but messin (49e). Encore une prestation qui ne viendra pas forcément raviver son bilan marseillais.

Timothy Weah 4

Comme souvent, Timothy Weah n’a pas ménagé ses efforts dans son couloir droit mais il a eu du déchet (5 ballons perdus en première période). On a connu l’international américain plus inspiré.

Leonardo Balerdi 5

Un début de match propre. Plutôt dominant dans sa zone, l’Argentin se fait piéger comme toute la défense marseillaise sur le but messin. À son crédit, une tête smashée qui aurait dû faire mouche sans un excellent Pape Sy dans les cages (59e).

Facundo Medina 4

Solide lors de ses dernières sorties, l’Argentin s’est d’abord proposé aux avant-postes. Mais il prend un carton bête avant la pause (44e) pour reculer au fil du match sans pour autant rassurer dans sa zone, où les replis de Paixao l’ont bien aidé.

Pierre-Emile Höjbjerg 3

Le match du Danois ne restera pas dans les annales : il a perdu 3 duels sur 10… en plus de 9 ballons. Un peu mieux en seconde période mais quand on est capitaine de l’OM, on est en droit d’en attendre nettement plus, non ?

Quinten Timber 6

Quelle activité ! Malgré un petit pépin suite à un contact rugueux (28e), le Néerlandais ne s’est pas caché. Récupérations à la pelle, raids solitaires, orientation du jeu… Malgré une activité moindre en seconde période, il est un vrai plus dans dans l’impact et l’envie de faire avancer le ballon. Remplacé par Nnadi (81e).

Pierre-Emerick Aubameyang 6

Une énorme occasion vendangée (8e) mais le Gabonais se rattrape pour ouvrir le score d’une frappe limpide (1-0, 13e), suite à un contre éclair. Il centre parfaitement mais Gouiri se rate (20e). Remplacé par Arthur Vermeeren (71e).

Igor Paixao 7

Comme à Monaco, ses prises de balle ont donné un coup d’accélérateur au jeu olympien. Auteur du 2-0 d’une subtile louche (2-0, 47e), l’ailier brésilien semble parfaitement s’adapter à son rôle plus reculé dans ce 3-4-3, dans lequel il a plus de temps pour s’organiser et prendre de la vitesse. Remplacé par Abdelli (90e).

Amine Gouiri 5

Très vite en action, l’international algérien rate totalement sa reprise seul dans la surface (20e) et n’a pas été le Marseillais le plus inspiré en attaque. Il sauve son match par une passe décisive dans le temps additionnel (3-1).

Mason Greenwood 7

Passeur décisif sur le premier but, l’Anglais a envoyé une mine (30e) au-dessus et croisé une belle frappe (39e) avant d’offrir une nouvelle offrande à Paixao pour le 2-0. Ce soir, après sa suspension à Monaco, Greenwood avait décidé de de faire des cadeaux. Remplacé par Traoré (81e), buteur dans le temps additionnel sur un caviar de Gouiri.

Bastien Aubert, au Vélodrome