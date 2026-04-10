OM : le groupe d’Habib Beye pour Metz est tombé !

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On connaît le groupe retenu par Habib Beye pour la réception ce vendredi (21h05) du FC Metz.

Éjecté du podium le week-end dernier après sa défaite contre l’AS Monaco (2-1), l’Olympique de Marseille reçoit ce vendredi (21h05) sur la pelouse le FC Metz, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Pour la réception de la lanterne rouge, Habib Beye a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Trois absents dans le groupe de Beye

Comme annoncé en conférence de presse par l’entraîneur olympien, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia sont absents, tandis que Mason Greenwood fait son retour dans le groupe après avoir été absent à Monaco pour cause de suspension.

Le groupe de l’OM : De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi, Emerson, Medina, Pavard, Weah – Abdelli, Hojbjerg, Nadir, Nnadi, Timber, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixao, Traoré.