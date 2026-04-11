OM : Pierre Ménès climatise Habib Beye après Metz, il s’inquiète pour l’avenir de l’OM

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L’Olympique de Marseille a rempli l’essentiel en s’imposant face au FC Metz (3-1) lors de la 29e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Marseillais de récupérer provisoirement la troisième place du classement, avec en ligne de mire une qualification directe pour la Ligue des champions. Mais au-delà du résultat, certaines analyses se veulent plus mesurées. C’est notamment le cas de Pierre Ménès, qui a livré un regard critique sur la prestation olympienne.

Une victoire importante mais un contenu discuté

Sur le plan comptable, l’opération est positive pour l’OM. Le club phocéen poursuit sa bonne série face à Metz et enchaîne un onzième match sans défaite contre cette équipe.

Cette rencontre marquait également la première au stade Vélodrome du nouveau président Stéphane Richard, dans un contexte globalement favorable en termes de classement.

Cependant, Pierre Ménès a tenu à nuancer cette lecture :

« L’opération est magnifique mais l’OM n’a pas du tout rassuré. »

Selon lui, la manière pose question, notamment face à une équipe classée dernière du championnat.

Un manque de construction pointé du doigt

Dans son analyse, Ménès insiste sur la nature des buts marseillais :

« Les Marseillais ont eu besoin de deux contres pour battre la lanterne rouge. »

Il souligne également l’apport décisif de Mason Greenwood, auteur de deux passes décisives :

« Greenwood a donné deux ballons parfaits sur les deux premiers buts. »

Mais pour le consultant, le problème se situe ailleurs :

« Dans le jeu, il n’y avait rien de construit. »

Une critique qui vise directement l’animation offensive de l’équipe, jugée insuffisante face à un adversaire en difficulté.

Des inquiétudes sur l’équilibre global

Au-delà de l’attaque, c’est aussi le secteur défensif qui suscite des interrogations. Ménès évoque notamment certaines situations concédées :

« La défense a été chaotique. »

Un constat renforcé par les occasions adverses, comme cette frappe dangereuse venue heurter le poteau.

Dans ce contexte, le consultant relativise la portée du résultat :

« Heureusement pour l’OM que c’était Metz. »

La question du style Beye

Enfin, Pierre Ménès s’interroge sur l’identité de jeu mise en place par Habib Beye :

« Je ne vois pas de fond de jeu, pas de patte Beye. »

Une remarque qui ouvre le débat sur la progression collective de l’équipe, à l’approche d’échéances importantes.

Il conclut avec prudence :